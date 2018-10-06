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Spor

Erciyes Cup'ta 2'nci gün müsabakaları yapıldı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)- Bellona Kayseri Basketbol Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen 12

06 Ekim 2018 12:29

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-

Bellona Kayseri Basketbol Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen 12. Erciyes Cup\'ta 2’nci gün müsabakaları tamamlandı.
Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda yapılan müsabakaların ilkinde Galatasaray, İzmit Belediye’yi 63 - 59’luk sonuçla mağlup etti. Günün ikinci maçında Canik Belediyesi, İstanbul Üniversitesi’ni 83 - 58’lik sonuçla yendi. İkinci günün son maçında turnuvanın ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş ile karşılaştı. Bellona Kayseri Basketbol müsabakayı 74- 73’lük sonuçla kazanarak 2’de 2 yaptı.

(FOTOĞRAFLI(

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