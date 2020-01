Erciyes, bisiklette de dünya markası olacak

Dr. Murat Cahid Cıngı: \"Birçok milli takım ve kulüp, artık bisiklet kampı için Erciyes\'e gelecek\"

\"Yurt dışından gelen bisiklet federasyonlarının başkanları, takım kaptanları ve antrenörler parkurlarımızı çok beğendi\"

\"Önemli takımları ve sporcuları Kayseri\'de ağırlayacağız\"

\"Ülkemizin ilk ve tek \'downhill\' (iniş) parkurları\"

İSTANBUL,(DHA)

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, önceki senelerde sporda adı kayak ile özdeşleşen Erciyes\'in yakın gelecekte bisikletin de merkezi olacağını müjdeledi. Dünyanın en önemli takımlarını Erciyes\'e çekeceklerine dair inancının tam olduğunu vurgulayan Cıngı, Kort dergisine verdiği röportajda önemli konulara dikkat çekti.

\"YURT DIŞINDAN GELEN BİSİKLET FEDERASYONLARININ BAŞKANLARI, TAKIM KAPTANLARI VE ANTRENÖRLER PARKURLARIMIZI ÇOK BEĞENDİ\"

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu\'nda partner olarak yer aldıklarını ve dünyanın dört bir yanından gelen takımlara Erciyes Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları\'nı anlattıklarını vurgulayan Cıngı, \"Kentin vitrin markası Kayseri Erciyes A.Ş. için bisiklet de büyük önem taşıyor. Kayak ve kış sporları amiral gemimiz olmaya devam edecek ama yelpazemiz daha da genişleyecek. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi prestijli bir organizasyonda partnerlik yapmak bizim için onur ve heyecan vericiydi. Tur, bize aynı zamanda etkili bir tanıtım ortamı da oluşturdu. Sonbahar sonrası kayak ve kış sporları ile gündemdeyiz. Hazırladığımız bisiklet parkurları ile yazında başta dağ bisikleti olmak üzere onlarca sportif aktivitenin yapılabileceği devasa bir ortam oluşturduk. Yurt dışından gelen bisiklet federasyonlarının başkanları, takım kaptanları ve antrenörler parkurlarımızı çok beğendi. Birçok milli takım ve kulüp artık yüksek irtifa bisiklet kampı için Erciyes\'e gelecek\" dedi.

\"ÖNEMLİ TAKIMLARI VE SPORCULARI KAYSERİ\'DE AĞIRLAYACAĞIZ\"

Torku Bisiklet takımının yılda iki kez Erciyes\'te kamp yaptığının ve Bisiklet Milli Takımı\'nın Cumhurbaşkanlığı Turu\'na Erciyes kampından gittiğinin altını çizen Cıngı, \"Bu süreç bizi çok umutlandırıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Master Planı kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 200 Milyon Euro\'luk yatırım yaptı. Bu sayede Erciyes dört mevsim sporun ve sporcunun gözdesi olacak. Özellikle mimari projesi yine Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan \'Yüksek İrtifa Kamp Merkezi\' birkaç yıl içinde hizmete girecek. İçinde futbol sahaları, kapalı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonları, kongre merkezi, SPA merkezi gibi fonksiyonları barındıracak \'Yüksek İrtifa Kamp Merkezi\'nde her türlü spor yapılabilecek. Yakın gelecekte dünyada emsali olmayan evrensel bir spor merkezine kavuşacağız. Tesisler hizmete girdiğinde tüm dünyadan bütün branşlarda en önemli takımları ve sporcuları Kayseri\'de ağırlayacağız\" ifadelerini kullandı.

\"ÜLKEMİZİN İLK VE TEK \'DOWNHİLL\' (İNİŞ) PARKURLARI\"

Özel konumu ve güçlü altyapısıyla farklı spor dallarına dünya standartlarında imkânlar sunan Erciyes Turizm Merkezi, 2 bin 200 metredeki örnek tesisleri ile yaz sporlarının da merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Farklı zorluk derecelerine göre oluşturulan Türkiye\'nin ilk bisiklet parkurları ile profesyonel ve amatör düzeydeki bisiklet tutkunlarına en iyi imkânlar sunuluyor. Ülkemizin ilk ve tek \'downhill\' (iniş) parkurları da dünyanın dört bir tarafından bisiklet tutkunlarını Erciyes\'e çekiyor. Türkiye\'nin ilk \'downhill\' kupasının yapıldığı parkurlarda hem profesyonel hem de amatörler için heyecan ve keyif dolu bisiklet yolları bulunuyor.

TESİSLER VE PARKUR TAM NOT ALDI

Erciyes\'teki \'Yüksek İrtifa Kampları\', yabancı otoritelerden de tam not aldı. Bölgenin çok iyi imkânlara sahip olduğunu ifade eden otoriterler, Erciyes için, \"Çok uzun bisiklet parkurları var. Tesisleşmenin ulaştığı nokta ve otellerde \"Bike Friendly\" diye tabir edilen bisiklet antrenmanları için her türlü altyapının hazır olması çok sevindirici. Parkurlar planlı ve profesyonelce hazırlanmış. Tüm detaylar düşünülmüş. Altyapı sporcularının yarışlara hazırlanması için en iyi imkanlar sunuluyor. 2 bin 200 metrede konaklayan sporcular, bin 100-bin 400 metre arasında yüzlerce kilometre bisiklet antrenmanı yapabiliyor. Bu da sporculara dünyada çok fazla örneği olmayan ideal bir bisiklet kampı imkanı sağlıyor.

FOTOĞRAFLI