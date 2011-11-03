-Erciş'te yıkılan 80 binanın ruhsatına inceleme ERCİŞ (A.A) - 03.11.2011 - Van'daki depremde en çok yıkımın yaşandığı Erciş ilçesinde yıkılan veya ağır hasar gören 80 binanın inşaat ruhsatı işlemleri için inceleme başlatıldı. Erciş Belediye Başkanı Zülfikar Arapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciş Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 80 binanın inşaat ruhsatlarıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Cumhuriyet savcılığının kendilerinden 80 binanın ruhsat evrakını istediğini ifade eden Arapoğlu, şunları kaydetti: ''Pafta ve parsel numaraları belli olan 40 binanın ruhsatlarını verdik. Diğer 40 binaya ilişkin dosyaları da pafta ve parsel numaralarını belirledikten sonra savcılığa vereceğiz. Ruhsat dosyaları, bina sahipleri, mimarlar odası ve belediyede bulunuyor. Soruşturmanın hızlılığı için dosyaları hemen savcılığa ulaştırdık. Bu dosyalar üzerinde ruhsat işlemlerinde evrak eksikliği, imar planına uygunluğu, müteahhit ve inşaat mühendisinin yükümlülükleri ve teknik malzemelerle ilgili inceleme yürütülecek.'' İnşaat ruhsatı verirken jeoloji raporu, imara uygunluk ve projeye uygunluğu yönünden başvuruları değerlendirdiklerini ifade eden Arapoğlu, ruhsat verdikleri inşaat mühendislerinden inşaatın tüm sorumluluğunu üstlendiğine dair taahhüt aldıklarını kaydetti.