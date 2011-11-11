-Erciş'te son 24 saatte 10 bebek dünyaya geldi VAN (A.A) - 11.11.2011 - Van'da yaşanan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından Erciş'te kurulan sahra hastanesinde son 24 saat içinde 10 bebek dünyaya geldi. Erciş'teki sahra hastanesinin kadın doğum servisinde görevli doktor Samettin Çelik, yaptığı açıklamada, 9 Kasım Çarşamba günü Van'da yaşanan 5.6 büyülüğündeki depremin olduğu gece 6, ertesi gün de 4 bebeğin dünyaya geldiğini söyledi. Yeni doğan bebekler ile annelerinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Çelik, ''Anne ve bebekleri 24 saat süreyle gözetim altında tutacağız. Yeni doğan bebeklere ve annelere Türk Kızılay'ı ekipleri ile koordineli olarak mama ve bez yardımı yapıyoruz'' dedi. -Deprem bebeklerine ''sevgi bohçası'' hediye ettiler- Türk Kızılayı Erciş Yenişehir Çadır Kenti Gönüllü Koordinatörü Vildan Erözmen de yeni doğum yapan anne ve bebeklerini ziyaret ederek, her birine ''sevgi bohçası'' ile yaklaşık 1 ay boyunca yetecek çocuk bezi ve mama bıraktıklarını anlatarak, ''Bohçada, yeni doğum yapan anne ile bebeğinin acil ihtiyacı olan malzemeler bulunuyor'' dedi.