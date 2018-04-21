Erciş'te öğrenci korusu, işitme engelliler için konser verdi

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu\'nun 40 kişilik korosu, işitme engelliler için konser verdi. Konserde \'Masmavi Gezegen\' adlı şarkı büyük ilgi gördü.

Erciş ilçesinin Van Yolu Mahallesi\'nde bulunan 32 derslikli Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu\'nun müdürü Tarkan Elbir, işitme engelliler için \'Konuşan Eller\' adı altında bir etkinlik düzenlemeye karar verdi. Bu amaçla da 1850 öğrencisi bulunan okulun 40 kişilik korosu, \'Masmavi Gezegen\' adlı şarkıyı işaret diliyle söylemek için çalışmalara başladı. Okulun müzik öğretmeni Hande Nur Kanıcı eşliğinde çalışan koro, ardından okul bahçesindeki özel konserde sahneye çıktı.

İşaret diliyle verilen konsere, işitme engellilerin yanı sıra aileleri ve mahallele sakinleri büyük ilgi gösterdi. Koronun söylediği Masmavi Gezegen adlı şarkı beğeni topladı. İşitme engelliler ve yakınları etkinlik nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade etti. Okul müdürü Tarkan Elbir ile müzik öğretmeni Hande Nur Kanıcı da büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Öğretmen Kanıcı, korodaki öğrencilerinin büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirterek, \"Sanat sadece elle tutulabilen, gözle görülüp, işitilebilen bir olgu değildir. Sanat evrenseldir. İşaret dili ile okuduğumuz şarkımız sessiz bir çığlık olsun ve onlar da bizleri duyup bu güzellikleri paylaşsın istedik. Birbirimizi anlamak için sese ihtiyacımız yok, duygularla ve sanat sevgisiyle de anlaşmak mümkün\" dedi.



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