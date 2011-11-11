Erciş'te kar yağıyor, sıcaklık -2 derece

T24 - 7,2'lik depremde en çok kaybı veren Erciş'te depremzedeler zorlu kış koşullarıyla mücadele ediyor. Termometreler gündüz bile -2 dereceyi gösteriyor.



7,2'lik depremin vurduğu Erciş'te yaşam koşulları her gün daha da zorlaşıyor.



Yoğun kar yağışının başladığı kentte depremzedeler soğukla mücadele ediyor. Dereceler saat 15.00 itibariyle -2'yi gösterdi.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge geneli bugün karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.



Tahminlere göre, yarın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı, bölge genelinde 1 ila 3 derece azalacak.



Erciş'te 23 Ekim'de meydana gelen depremde 600'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.