-Erciş'te kar yağışı başladı VAN (A.A) - 11.11.2011 - Deprem bölgesi Van'da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Van'ın Erciş ilçesine mevsimin ilk karı düştü. Türk Kızılayı tarafından 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından kurulan çadırkentlerde yaşayan depremzede çocuklar, kar yağışını sevinçle karşıladı. Çadırlarda kalan depremzedeler ise ''Allah devletimize zeval vermesin çadırlarımız sıcacık. Tek isteğimiz evlerimizin kısa sürede yapılması. Kış mevsimini konteynır ve prefabrike evlerde geçirmeyi planlıyoruz'' dedi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge geneli bugün karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Tahminlere göre, yarın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı; bölge genelinde 1 ila 3 derece azalacak.