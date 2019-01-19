T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erciş'te haklarında hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN’ın Erciş ilçesinde haklarında kesinleşmiş toplam 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

19 Ocak 2019 19:54

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN’ın Erciş ilçesinde haklarında kesinleşmiş toplam 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler, aranan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında \'göçmen kaçakçılığı\' suçundan 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ş.Ç ile \'yağma\' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Y.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Ş.Ç. ve Y.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barbaros KULERCİŞ Van DHA VANın ErcişErcişEmniyet Müdürlüğü Asayiş Büro AmirliğiYapılan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24