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Yaşam

Erciş'te dereceler

13 Kasım 2011 20:22

-Erciş'te dereceler -8'i gösteriyor ERCİŞ (A.A) - 13.11.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde hava sıcaklığı eksi 8 dereceye düştü. Gündüz saatlerinde güneşin de etkisiyle hava sıcaklığı 2 dereceye kadar çıkan Erciş'te, saat 16.00'dan itibaren soğuk etkisini göstermeye başladı. Güneşin batmasıyla hava sıcaklığı eksi 8 dereceye düşerken, Yenişehir Çadırkent sakinleri, şiddetli soğuk nedeniyle çadırlarına biraz erken çekildi. Vatandaşların katalitiğe bağladıkları biten tüpleri Türk Kızılayı görevlileri tarafından değiştirildi, eksik varsa battaniye desteği yapıldı. Çadırkent, soğuk havanın da etkisiyle akşam sessizliğine bürünürken, ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının daha da düşeceği bildirildi. Öte yandan, evlerin çatılarında oluşan buz sarkıtları ve karayollarındaki buzlanmaya karşı dikkatli olunması istendi.

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