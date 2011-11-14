-Erciş'te depremzedeye etsiz öğün yok ERCİŞ (A.A) - 14.11.2011 - Van'ın Erciş ilçesindeki Yenişehir Çadırkent'te Türk Kızılayı tarafından kurulan aşevinde, depremzedeler için günlük yaklaşık 21 bin kişilik yemek pişiriliyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Kızılayı, Yenişehir, Yüzüncüyıl ve Belediye çadır kentlerinde ve kendi çadırlarında kalan vatandaşlar için seferber oldu. Barınma, giyecek ve ısınma ihtiyaçlarının karşılandığı çadır kentlerdeki depremzedeler, Türk Kızılayı tarafından kurulan aşevi ve mobil ekmek fırını, tam kapasite çalışıyor. Yenişehir Çadırkent'teki büyük bir çadırda kurulu aşevinde, depremzedeler için kış şartlarına uygun yemekler pişiriliyor. Bir bölümü gönüllü olmak üzere 20 kişinin çalıştığı aşevinde, vatandaşların sağlıklı beslenebilmesi adına 21 bin kişilik yemek çıkıyor. Aşevinde bir öğünde yapılan yemek için 300 kilogram kuru fasulye, pilava da 240 kilogram pirinç kullanılırken, diğer öğünde 6 kazan haşlama et ve 170 kilogram makarna pişiriliyor. Her gün farklı yemeklerin yapıldığı aşevinde hijyen ve temizliğe büyük özen gösteriliyor. 20 tonluk su tankerinin bulunduğu çadırda, yemekte kullanılan tüm eşyalar titizlikle temizleniyor. -Mobil fırında 7 bin ekmek- Türk Kızılayı'nın kurduğu mobil ekmek fırınında günde 7 binden fazla ekmek üretiliyor. 15 bin ekmek kapasiteli fırındaki üretim sayesinde depremzedeler sıcak ekmeğe ulaşabiliyor. Kızılay'ın Erciş ekip başı Halil Aksüt, üç çadır kent için yemeklerin Yenişehir Çadırkent'teki aşevinde üretildiğini anımsatarak, şu bilgileri verdi: ''Sabah kahvaltılarında günlük değişmekle birlikte sıcak çorba, yumurta, zeytin, peynir, helva, çocuklar için süt, reçel veriliyor. Günlük beslenme ihtiyacına göre öğün hazırlanıyor. Kişi bazlı kalori hesaplamaları yapılıyor. Afet alanındayız. Sağlık anlamında sıkıntılara yol açmamak için azami derecede hijyene önem veriyoruz. Sağlık sorunlarıyla özellikle kış döneminde uğraşmak çok zor.'' Kurban bağışı etlerin depremzedeler tarafından tüketildiğini ifade eden Aksüt, ''Şimdi Türk Kızılayı'nın kestirdiği hayvanların etlerini pişirmeye başladık. Etsiz öğünümüz yok. Mutlaka öğle ya da akşam yemeğinde etli yemek bulunuyor'' dedi.