Erciş'te deprem şehidi öğretmenler unutulmadı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş İlçesi\'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, ilçede 2011 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybeden 76 öğretmen de unutulmadı. Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, öğretmenler ve öğrenciler ile deprem şehidi öğretmenlerin mezarlarını ziyaret edip, dua etti.

Erciş ilçesinde 24 Kasım Öğretmen Günü kutlamaları çerçevesinde ilk olarak kaymakamlık binası önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Ardından da İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, beraberindeki öğretmen ve öğrenciler ile 23 Ekim 2011 tarihinde yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin mezarlarının bulunduğu Merkez Mezarlığı\'na gitti. Şimşek ve beraberindekiler, şehit öğretmenlerin mezarlarına karanfiller bırakıp, dua etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, “Bize emeği geçen bütün öğretmenlerin ellerinden öpüyorum. Hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyorum. Bütün şehitlerimizi, terörle mücadeledeki şehitlerimizi, 2011 yılında yaşadığımız deprem hadisesinde hayatını kaybeden 76 öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum\" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile ilçede kaymakamlık binasındaki konferans salonunda konser düzenlendi. Konsere, 108’ci Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ile çok sayıda öğretmen ve davetli katıldı.

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