T24 LogoT24 Logo
Gündem

ERCİŞ'TE ANNE VE 4 ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU VAN (A.A)

09 Kasım 2010 20:20

-ERCİŞ'TE ANNE VE 4 ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU VAN (A.A) - 09.11.2010 - Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı beldesindeki bir evde, anne ve 4 çocuğu ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Çelebibağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aslan ailesinin yaşadığı Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi 30. Sokakta bulunan evlerine gitti. Kapının açık olduğunu fark eden güvenlik güçlerinin evde yaptığı incelemede, anne Saide Aslan ve yaşları 6 ile 19 arasında değişen çocukları Sinan, Mevlüt, Pınar ve Fatma Aslan'ın cesedi ile karşılaştı. Evin çevresini güvenlik kordonu ile çeviren ve çevrede yoğun güvenlik önlemi alan Jandarma ekiplerinin, olayı İlçe Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmesinin ardından, geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bu arada, ilk belirlemelere göre, anne Saide Aslan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, çocuklarının ise ölüm nedeninin henüz netlik kazanmadığı öğrenildi. Baba Burhan Aslan'ın ise İstanbul'da inşaat işçisi olarak çalıştığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24