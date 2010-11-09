-ERCİŞ'TE ANNE VE 4 ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU VAN (A.A) - 09.11.2010 - Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı beldesindeki bir evde, anne ve 4 çocuğu ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Çelebibağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aslan ailesinin yaşadığı Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi 30. Sokakta bulunan evlerine gitti. Kapının açık olduğunu fark eden güvenlik güçlerinin evde yaptığı incelemede, anne Saide Aslan ve yaşları 6 ile 19 arasında değişen çocukları Sinan, Mevlüt, Pınar ve Fatma Aslan'ın cesedi ile karşılaştı. Evin çevresini güvenlik kordonu ile çeviren ve çevrede yoğun güvenlik önlemi alan Jandarma ekiplerinin, olayı İlçe Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmesinin ardından, geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bu arada, ilk belirlemelere göre, anne Saide Aslan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, çocuklarının ise ölüm nedeninin henüz netlik kazanmadığı öğrenildi. Baba Burhan Aslan'ın ise İstanbul'da inşaat işçisi olarak çalıştığı belirtildi.