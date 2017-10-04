Erciş'te 3 bin kişiye aşure dağıtıldı

Kenan AŞÇIOĞLU/ERCİŞ (Van),(DHA)- VAN\'ın Erciş İlçesi\'nde Muharrem ayı nedeniyle Kaymakamlık tarafından 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Erciş Kaymakamlığı tarafından organize edilen aşure dağıtımı, Kaymakamlık binası önünde yapıldı. Öğle namazının ardından yapılan aşure ikramına, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsicileri de katıldı. Aşure kazanlarının başına geçip, vatandaşlara aşure ikram eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar, Murarrem ayı nedeniyle böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek,\"Bugün Muharrem ayı. Ercişli vatandaşlarımıza aşure dağıttık.Hepsine afiyet olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bir daha Kerbelalar, 15 Temmuzlar yaşatmasın\" dedi.



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