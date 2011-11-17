-Erciş'in sosyoekonomik fotoğrafı çekiliyor ERCİŞ (A.A) - 17.11.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında depremin yaşandığı Van'ın Erciş ilçesine gelen 200 görevli, ailelerle görüşerek ihtiyaçları tespit ediyor. Erciş Kaymakamı Ramazan Fani, 23 Ekimde meydana gelen depremden bu yana 77 bin nüfuslu ilçedekilerin çoğunun çadırlarda yaşadığını, evlere girilmediğini söyledi. Geriye kalanların ise ilçeden ayrıldığını ifade eden Fani, yaklaşık 25 bin kişinin göç ettiğini ya da yakınlarının yanına taşındığını tahmin ettiğini belirtti. Erciş halkını mağdur etmemek için gece gündüz demeden bütün kurumlarla birlikte seferber olduklarını ifade eden Fani, şöyle konuştu: ''Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 200 kişilik ekibi ilçede sosyoekonomik ve psikolojik açıdan alanda çalışma yapıyor. Çalışmalar birebir görüşmeyle yapılıyor. Veriler pazartesi gününden itibaren gelmeye başladı. Bu veriler doğrultusunda, ihtiyaç sahibi insanlara nokta tespitle yiyecek, giyecek ve ısınma yardımında bulunuluyor. Hangi ailenin neye ihtiyacı olduğunu daha net görebiliyoruz. Buna göre depodan kime ne gönderildiğini biliyoruz, takip edebiliyoruz.'' Sadece bu alanlarda değil psikolojik açıdan da desteğe ihtiyaç duyanların yanında olmaya çalıştıklarını söyleyen Fani, ''Hedefimiz 15 gün içinde tüm haneleri ziyaret ederek Erciş'in fotoğrafını çekmek. Bu fotoğraf bize net bir sonuç ortaya koyacak. Daha koordine olarak ve bilinçli olarak ulaştıracağız'' dedi. -26 okulda eğitim yapılabilecek- Fani, Milli Eğitim Bakanlığından gelen ekiplerin okulları taradığını ve tespitler yaptığını belirterek, şunları kaydetti: ''26 okulumuz az hasarlı durumdaydı. Hızla ihaleleri yapıldı. Müteahhit firmalar okulların bakım ve onarımlarını tamamladı. 26 okulda 5 Aralıkta eğitim başlayacak. 5 okulda ağır hasar var. Bu okullardaki öğrencilerin hangi okullara gidecekleri konusunda planlamamızı yaptık. Hiçbir öğrencimizi mağdur etmeyeceğiz. 5 Aralık itibarıyla eğitimlerine başlayacaklar. Diğer okullara taşımış olacağız ve 5 Aralıktan itibaren eğitimlerini sürdürecekler.''