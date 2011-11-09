-Erciş'e ''Öğretmenler Mahallesi'' kuruldu VAN (A.A) - 09.11.2011 - Türk Kızılayı tarafından Erciş'te görev yapacak öğretmenler için 2 oda ile banyo ve mutfaktan oluşan 90 konteynerlik ''Öğretmenler Mahallesi'' kuruldu. Geçici yerleşim alanının kurulması için çalışmalara başlayan Türk Kızılayı görevlileri, ilçe merkezinde belirlenen alana 85 konteynerin kurulumunu tamamladı. Ekipte görev alan inşaat mühendisi Ümit Horoz, ''15 ve 20 metrekare büyüklüğe sahip konteynerler 2 oda, banyo ve mutfaktan oluşuyor. İki günde 85 konteynerin kurulumu bitti. Son 5 konteyneri ise Başbakanımız Recep Tayip Erdoğan'ın Erciş'e yapacağı ziyaret öncesinde alana yerleştirmiş olacağız'' dedi. Konteynerlerde kalacak olan öğretmenlerin Erciş Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde belirleneceği, öğretmenlerin okullar açılmadan önce geçici konutlara yerleştirileceği kaydedildi.