-Erciş'e Öğretmen Evi ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - Milli Eğitim Vakfı (MEV), Van'da yaşanan depremin ardından hayatını kaybeden öğretmenlerin anısına Erciş'te öğretmen evi yapacak. MEV Merkez Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özçukurlu, Van'da 64 öğretmenin hayatını kaybettiğini, 40 öğretmenin de henüz kayıp olduğunu söyledi. Erciş'te öğretmenlerin toplanabilecekleri bir yer olmadığını ve kafelerde bir araya geldiklerini belirten Özçukurlu, ''O öğretmenlerin anısına Erciş'te güzel bir öğretmen evi yapacağız'' dedi. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak, Bakanlığın isteğine bağlı olarak bir okul yapıp donatabileceklerini veya öğrenci yurdu yapmak istediklerini anlatan Özçukurlu, ''Başka okul yaptırma talebinde bulunanlar da var. Belki öğrenci yurdu yaptıran olmayacak, biz yapacağız. Bu binalar, depreme dayanıklı olarak yapılacak'' diye konuştu. Van'daki depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin çoğunun yeni atandığını belirten Özçukurlu, bu öğretmenlerin geride bıraktıkları ailelerine bir sosyal güvenceleri olmadığını söyledi. Hayatını kaybeden öğretmenlerin ailelerinin durumlarını araştırdıklarını belirten Özçukurlu, şöyle devam etti: ''Muhtaç olan, ihtiyacı olanlara maddi katkıda bulunacağız. Çünkü, Yalova, Düzce, Sakarya, Kocaeli depremlerinde bu uygulamayı o zaman yaptık. Bu öğretmenlerden çocuğu olanlara çocuklarının eğitimleri süresince yatılı bölge okullarında, pansiyonlu ilköğretim okullarında okutmak suretiyle bütün masraflarını karşılayacağız. Bunun yanı sıra özel okulda okumak isteyen olursa, onları da özel okullarımızda değerlendireceğiz. Biliyorsunuz Ankara, İstanbul ve İzmir'de özel okullarımız var.''