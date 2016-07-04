"Erciş ve Midyat'tan önce Hakkâri'nin yerine Yüksekova, Şırnak'ın yerine Cizre il olacak"

PKK ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar başladığında Şırnak yerine Cizre'nin, Hakkâri yerine Yüksekova'nın il olması gündeme gelmiş; son olarak Van'ın Erciş, Mardin'in Midyat ilçelerinin ayrılarak il olması gündeme gelmişti. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erciş ve Midyat'ın il olmasından önce Hakkâri'deki şehir merkezinin Yüksekova'ya, Şırnak'taki şehir merkezinin ise Cizre'ye taşınacağını yazdı. Selvi, "Fırsat buldukları her zeminde gündeme getiriyorlar. Erciş ve Midyat’ın il olmayı hak ettiği yönünde bir kanaat var. Ama Midyat ve Erciş için yürütülen bir çalışma yok. Şimdilik Yüksekova ve Cizre gündemde" dedi.

Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (4 Temmuz 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Erciş ve Midyat'ın il olacağını yazıp, bayram müjdesi vermek isterim.

Ama şimdilik iki il kuruluyor.

Hakkâri’nin yerine Yüksekova, Şırnak’ın yerine Cizre il olacak.

Başbakanlığı sırasında Ahmet Davutoğlu açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti MKYK’daki terör konulu sunumu sırasında, Cizre ve Yüksekova’nın il olması hedefinden vazgeçmediklerini ifade ediyor.

Peki Erciş ve Midyat’ın il olması haberleri nereden çıktı?

AK Parti’de bir grup Erciş ve Midyat’ın il olmasını savunuyor.

Fırsat buldukları her zeminde gündeme getiriyorlar. Erciş ve Midyat’ın il olmayı hak ettiği yönünde bir kanaat var. Ama Midyat ve Erciş için yürütülen bir çalışma yok. Şimdilik Yüksekova ve Cizre gündemde.

Bu arada hem Bakanlar Kurulu’nda, AK Parti’nin yetkili kurullarında yapılan değerlendirmeler ışığında şunu söyleyebilirim; terörle mücadelede yeni bir süreç yaşanıyor.

Teröristle mücadeleden terörle mücadeleye geçiliyor.

Yaşanan terör olaylarından dolayı bölge insanını sorumlu tutan değil, onları mağdur olarak gören, kucaklayıcı bir yaklaşım esas alınıyor.

Bölgeyle bütünleşme, bölge halkıyla dertleşme ve terör mağdurlarının yaralarını sarma olarak özetleyebiliriz bunu.

Ancak bunlar yapılırken, tek bir şey ihmal edilmeyecek. O da teröristle mücadele. Yaz döneminde kırsalda amansız bir mücadele sürecek.

AK Parti’nin geçen haftaki MKYK toplantısında Başbakan yardımcısı Nurettin Canikli ile İçişleri Bakanı Efkan Ala kapsamlı bir sunum yapıyorlar.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Lice operasyonu başta olmak üzere PKK ile mücadelede gelinen aşamayı anlatıyor.

“Şehir savaşları tamamen bitti. PKK başarısızlığa uğratıldı. Ama mücadelemiz bitmedi. Terör örgütüyle kırsalda da mücadelemiz sürüyor” diyor.

Efkan Ala Lice operasyonunu terörden ziyade, uyuşturucuyla mücadele cephesinden değerlendiriyor. Ama farklı bir konsepte oturtarak, “PKK’nın gelir kaynaklarının üzerine gidilecek” diye konuşuyor. Uyuşturucu örgütün önemli gelir kaynaklarından birini oluşturuyor. Ancak İçişleri Bakanı sadece uyuşturucu geliriyle sınırlamıyor bunu. “PKK’nın para kaynakları” olarak ifade ediyor. “Örgütün her türlü para kaynağının üstüne gidilecek. Bu işin geri dönüşü yok” diyor.

İller Bankası’ndan HDP’li belediyelere gönderilen paraların örgüte aktarıldığı yönünde bir kanaat var. Bunu engellemeye yönelik tedbirler üzerinde çalışılıyor. Belediyelere Kayyum Yasası olarak gündeme gelen düzenleme bunlardan birisi.

Henüz çalışmalar başlamadı ama PKK’ya destek veren kamu personeliyle ilgili tedbir alınması yönünde bir düşünce var. Bazı öğretmenlerin öğrencileri dağa çıkmaya teşvik ettiği, örgüte eleman kazandırdığı, bazı sağlık görevlilerinin şehir savaşları sırasında yaralı teröristlerin tedavisini gerçekleştirdikleri, bir süre önce Diyanet teşkilatında görevlendirilen melelerin örgüt propagandası yaptığı yönünde tespitler var. Bunun için 657 sayılı Devlet Personel Kanunu’nun değişmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde gündem maddelerinden biri de 657 sayılı Yasa’da yapılacak değişiklik olacak.

Efkan Ala, şehir savaşlarının tamamen bittiğini ilan ettikten sonra, “Örgütün bir daha buralarda etkin olmaması için önlemlerimizi sürdürüyoruz. İlçe ve mahallelerde yeni karakolların kurulmasına başlandı” diyor.

Başbakan yardımcısı Nurettin Canikli, ekonomi yönetiminin yanı sıra bölgeye yönelik yatırımların koordinasyonundan sorumlu. Bölgenin kalkınması için devlet yatırımları ve özel sektör yatırımları olmak üzere iki ayaklı bir çalışma içinde olduklarını anlatıyor. “Devlet bölgeye fabrikalar yapacak” diyor. Özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi için de bir çalışma içinde olduklarını anlatıyor. Bölgeye yönelik yatırımlarda teşviklerin öne çıkacağını anlatıyor, “Proje bazında teşvikler verilecek” diyor.

Canikli’nin sözünü ettiği paketin sadece bölgeyle ilgili boyutuna değindim ama tamamı bundan ibaret değil. Bugün Başbakan tarafından açıklanacak olan teşvik sistemiyle yeni bir faza geçiliyor. O denli iddialı.