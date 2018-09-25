Erciş Şeker Fabrikası'nda pancar alımına başlandı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN\'daki Erciş Şeker Fabrikası\'nda, 31\'inci dönem pancar alım kampanyası, düzenlenen törenle başlatıldı. AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesindeki şeker fabrikasının bölgede istihdamın sağlandığı en büyük kamu kuruluşu olduğunu ve bölge ekonomisine yılda 100 milyon TL\'lik katkı sağlandığını söyledi.

Erciş Şeker Fabrikası alım sahasında düzenlenen törene AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kurum amirleri ve fabrika çalışanları katıldı. Törende konuşan AK Parti\'li Arvas, spor kompleksi olan Erciş Şeker Fabrikası\'nın bölge ekonomisine büyük katkısının, yılda 100 milyon TL olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Şeker fabrikası, bölgede istihdam sağlayan en büyük kamu kuruluşudur. 642 kişinin ekmek kapısıdır. Van, Ağrı ve Bitlisli üreticilere hizmet veren Erciş Şeker Fabrikası, 2018-2019 şeker üretim dönemi için bin 261 çiftçi ile pancar üretim sözleşmesi yapılarak, 39 bin 290 dekarlık alanda pancar ekimi yapılmıştır. Erciş\'te bu yılki şeker üretim döneminde işlenecek 200 bin ton pancardan, 27 bin ton şeker üretimi beklenmektedir. Türkiye\'de ortalama yıllık şeker ihtiyacı 2 milyon 500 bin tondur. Ülkemiz, dünya şeker üretiminde önemli bir paya sahiptir. Yüzde 20\'lik payla 5\'inci sırada yer almaktadır. AK Parti\'nin ve hükumetimizin şeker politikası, çiftçilerimizi korumaya yöneliktir. Bu nedenle iç talebin öncelikle yurt içi üretimle sağlanması esas alınmaktadır. Erciş Şeker Fabrikası, ham maddesi tarım ürünü olan, ancak çıktı olarak sanayi ürünü üretilen entegre bir tesistir. Doğu Anadolu Bölgesi\'nin geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık gerçeği göz önüne alındığında, şeker fabrikaları gibi tarımsal sanayi tesisleri bölgemiz için ihtiyaçtır. Önemli tarım merkezlerinden biri olan Erciş ilçemizde böyle bir entegre tesisin kurulmuş olması tesadüf değildir.\"



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