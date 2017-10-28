T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erciş Kaymakamı'ndan engelli Ayla'ya tekerlekli sandalye

VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş İlçesi'nde bedensel engelli 19 yaşındaki Ayla Levent'in tekerlekli sandalye isteğini ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar yerine getirdi

28 Ekim 2017 18:00

VAN, (DHA)- VAN\'ın Erciş İlçesi\'nde bedensel engelli 19 yaşındaki Ayla Levent\'in tekerlekli sandalye isteğini ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar yerine getirdi. Aileyi evinde ziyaret eden Başkan Vekili Yaşar, Ayla Levent\'e tekerlekli sandalye götürdü.    
Erciş İlçesi\'nde oturan Levent ailesi, Belediye bünyesinde geçtiğimiz yıl kurulan \'Beyaz Masa\' hattına telefon açarak kızları Ayla Levent\'in bedensel engelli olduğunu ve tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu iletti. Harekete geçen Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, ailenin bedensel engelli olan kızı Ayla Levent\'e kendisi tekerlekli sandalye götürdü. Aileyi evinde ziyaret eden Başkan Vekili Yaşar, şöyle dedi:
\"Beyaz masamıza gelen ihbarları bizzat kendim takip ettim. Ulaşılabilir bir belediye olmak için çabalıyoruz. Vatandaşlarımız bize rahat ulaşabilsin diye birçok proje geliştirdik. Artık vatandaşlarımız bize daha rahat uluşabiliyor. Bu da ulaşılabilirliğin bir örneğidir. Ayla kızımızın sevincine ortak olmak için bizzat kendim ziyaret etmek istedim. Her zaman Ayla kızımız da olduğu gibi Erciş halkımızın hizmetinde olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VAN DHA VAN ErcişAyla LeventKaymakamıBelediye Başkan Vekili MehmetYaşarAileyiBaşkan Vekili Yaşar Ayla LeventLeventBelediyeMasaBaşkan Vekili YaşarUlaşılabilirVatandaşlarımızArtıkBuAylaHerErciş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24