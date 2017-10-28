Erciş Kaymakamı'ndan engelli Ayla'ya tekerlekli sandalye

VAN, (DHA)- VAN\'ın Erciş İlçesi\'nde bedensel engelli 19 yaşındaki Ayla Levent\'in tekerlekli sandalye isteğini ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar yerine getirdi. Aileyi evinde ziyaret eden Başkan Vekili Yaşar, Ayla Levent\'e tekerlekli sandalye götürdü.

Erciş İlçesi\'nde oturan Levent ailesi, Belediye bünyesinde geçtiğimiz yıl kurulan \'Beyaz Masa\' hattına telefon açarak kızları Ayla Levent\'in bedensel engelli olduğunu ve tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu iletti. Harekete geçen Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, ailenin bedensel engelli olan kızı Ayla Levent\'e kendisi tekerlekli sandalye götürdü. Aileyi evinde ziyaret eden Başkan Vekili Yaşar, şöyle dedi:

\"Beyaz masamıza gelen ihbarları bizzat kendim takip ettim. Ulaşılabilir bir belediye olmak için çabalıyoruz. Vatandaşlarımız bize rahat ulaşabilsin diye birçok proje geliştirdik. Artık vatandaşlarımız bize daha rahat uluşabiliyor. Bu da ulaşılabilirliğin bir örneğidir. Ayla kızımızın sevincine ortak olmak için bizzat kendim ziyaret etmek istedim. Her zaman Ayla kızımız da olduğu gibi Erciş halkımızın hizmetinde olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz.\"

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