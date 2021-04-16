Eski HDP'li belediye başkanı Çetin'e 9 yıl hapis cezası 

İçişleri Bakanlığı'nca 2019'da görevden uzaklaştırılan eski Erciş Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 9 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski ErcişBelediye Başkanı Yıldız Çetin, 15 Ekim 2019'da gözaltına alındı. Çetin, 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör propagandası yapmak' suçlarından tutuklanıp Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı da Çetin ile 10 kişi hakkında iddianame hazırladı. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Çetin ile diğer sanıkların 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılmak' suçlarından 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Tutuklu Yıldız Çetin, davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan Çetin, savunmasında suçlamaları reddetti.

Mahkeme Çetin’i, istinaf yolu açık olmak üzere ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıl, terör örgütü propagandası yapmak suçundan ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası olmak üzere toplam 9 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırdı. (DHA)