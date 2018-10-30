Erciş Belediyesi Plaj Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonu oldu

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş Belediyesi Plaj Futbol Takımı Alanya’da düzenlenen Türkiye Plaj Futbolu Final karşılaşmasında Alanya Belediye Sporu 7-6 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Van\'da 3’lü turnuvada Erciş etabını başarılı bir şekilde sonuçlandıran Erciş Belediyesi Plaj Futbol takımı, rakiplerini de yenerek bölge birincisi olduktan sonra Alanya’daki Türkiye Şampiyonası\'na katılmaya hak kazandı. Plaj Futbol Takımı, buradaki final karşılaşmasında da Alanya Belediye Spor\'u 7-6\'lık sokorla yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Takım kaptanı Emin Kaya, zor şartlarda çalıştıklarını ve takım olarak zoru başardıklarını söyledi. Kaya, \"Bütün takım olarak bu şampiyonluğa inandık. Bize destek olan Erciş Kaymakamı, Erciş Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğluna teşekkür ediyoruz. Amacımız Avrupa’da Ülkemizi en iyi bir şekilde temsil etmek. Bu inançla Avrupa’da kendimizi kanıtlamak ve oradan da derece ile dönmek istiyoruz. Bu kupayı Erciş halkına ve bize destek olan bütün taraftarlarımıza armağan ediyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI

