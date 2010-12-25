Erçin Sönmez: Adın çıkacağına canın çıksın

T24 - Kosova’da yasadışı organ nakli yaptığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve tüm dünyada Interpol aracılığı ile aranan cerrah Yusuf Erçin Sönmez, başına gelenleri “adın çıkacağına canın çıksın” diye anlattı.



Taraf gazetesinde yer alan Erçin Sözmez haberi şöyle:



Wanted... Yusuf Erçin Sönmez. İnsan sağlığına ve hayatına yönelik suçlar. İnsan kaçakçılığı ve yasadışı göçmenlik... Bu yazı uluslararası kaçakların aranmasını ve yakalanmasını tüm ülkelerde yerel makamlardan talep eden Interpol’ün resmî sitesinde Sönmez’in iki adet fotoğrafı ile birlikte yer alıyor. Kosova’da yasadışı organ nakli yaptığı gerekçesiyle hakkında Interpol tarafından arama kararı çıkarılan Doçent Doktor Yusuf Erçin Sönmez ile ruhsatı 2006 yılında iptal edildiği için, yaşlılar huzurevi olarak kiraya verdiği hastanesinin yanında bulunan konteynır ofisinde buluşup konuştuk. Bir hastanede yaptığı ameliyattan yeni çıkmıştı. Açtı. Yardımcısına karşıdaki bakkaldan yiyecek sipariş etti. Karşımızda bir kaçaktan çok yaptığı işten gurur duyan ve karnını ekmek arası kaşarla doyuran bir doktor vardı. “Suçlu değildi. Birçok insanın hayatını nakil yaparak kurtarmıştı”... Interpol kararıyla arandığı iki ay içinde ikişer kez İtalya ve Almanya’ya gittiğini söyleyen Sönmez, ayrıca Litvanya , Letonya ve İsrail’e giriş çıkış yapmış. Bu ülkelerin hepsine Türk pasaportuyla gittiğini herhangi bir sorun yaşamadığını ama Interpol’de arama kaydının devam etmesine şaşırdığını söylüyor.

Başına gelenleri “adın çıkacağına canın çıksın” diye anlatmaya başlayan Sönmez ile adının organ kaçakçılığı ile özdeşleşmesini Kosova’da yaşananları ve geçmişe dair iddiaları konuştuk.



İddiaların aksine Kosova’ya ilk kez 2008 yılında gittiğini söyleyen Sönmez, “Bana orada Kosova kimliği bile verdiler. İlk olarak Kosova’ya 2008 yılında Medicus Hastanesi’nin sahibi Lütfi Dervişi’nin davet etmesi üzerine gittim. Dervişi çok modern bir hastane yapmıştı. Hatta Alman kalp cerrahı Prof. Hacke de ameliyatlarını bu hastanede yapıyordu. Hacke’nin Kosova’daki hastaneyi tercih etmesinin nedeni ameliyatların ucuza mâl edilmesiydi. Ben de gerekli izinler alındıktan sonra 15 günde bir Kosova’ya gidip genel cerrahî ameliyatları yapıyordum. Daha sonra hastane sahibi organ nakli ameliyatları yapmamızı söyledi. Kosova Sağlık Müşteşarlığı’ndan alınan izinden sonra ilk böbrek naklini yaptım. Verici Türkiyeli 23 yaşındaki bir gençti. Bu olay benim başımı belaya soktu. Verici'yi de hastayı da daha önce tanımıyordum. Daha sonra dava konusu olan verici Yılmaz Altun’u hastanın kız kardeşi bulmuştu. İki yıl önce yaptığım bu ameliyat dava konusu oldu” diye konuştu.

Şu anda Kosova’ya gitmediğini, soruşturmayı yürüten Priştine savcısıyla telefonda görüştüğünü söyleyen Sönmez, “Kendisine talep edilirse Türk savcılarına talimatla ifade vereceğimi ilettim" dedi.