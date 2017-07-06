Ercan Taner: Sneijder vizyondur; bir dünya markasıdır

Habertürk yazarı ve NTVSpor yorumcusu Ercan Taner, Galatasaray’da adeta ‘yılan hikayesi’ne dönen Wesler Sneijder çıkmazını yorumladı. Oyuncunun gelecek sezon Hollanda’nın Dünya Kupası’na katılması halinde milli takımında oynayacağı için mükemmel bir performans göstereceğini savunan Taner, oyuncunun kulübe ‘vizyon’ kazandırdığı ve oyuncunun bir 'dünya markası' olduğunu söyledi.

Avrupa Şampiyonu olan Tekerlekli Sandalye Milli Takımı’nın hak ettiği ilgiyi görmediğini savunan yorumcu, Yalçın Çetin’in TRT’den ayrılmasını da “Spor spikerleri kolay yetişmez, liyakat bu mesleğin en önemli göstergesidir desem, olmayaack herhalde. En güzeli, insan yönetmek bir sanattır ve TRT, kendi değerlerine sahip çıkmalıdır diyeyim, ama meslekte geçirdiğim otuz beş yıl, beni hep şaşırttı…” sözleriyle yorumladı.

Ercan Taner'in 6 Temmuz 2017'de Habertürk'te yayımlanan "Sneijder!.." başlıklı yazısı şöyle:

Sneijder konusu... Şöyle bir hava seziyorum, çok para veriyoruz, zaten Tudor ile arası yok veya gitmek istiyor... Hepsi olabilir, yalnız Sneijder bir dünya markasıdır. Önümüzdeki yıl, Dünya Kupası var ve Hollanda bu kupaya katılırsa, Sneijder, Dünya Kupası’nda oynayacak, dolayısıyla bu sezon mükemmel bir performans göstermesi kuvvetle muhtemel... Fakat, dünya markası bir kulüp olan Galatasaray’da, sanki o istenmiyor havası oluşturuldu. Onun gibi bir oyuncu bulmak çok zor, bence...

Bu bölümü yazarken, Sneijder İstanbul’a çoktan geldi. Yorumum değişmez. Sneijder, vizyondur! Sabahın ikisinde, onu karşılayan taraftarlar, bu mesajı zaten verdiler...

‘Tekerlekli Sandalye’deki şampiyonlar...

“Söz uçar, yazı kalır” cümlesiyle başlayalım bu bölüme... Çocuklar, Avrupa Şampiyonu oldu. Sosyal medya hakkını verdi, çuvaldızı kendimize batıralım, biz verdik mi?

Biraz bekleyeyim, öyle yazayım dedim, haklı çıktım tabii ki.. Tekerlekli Sandalye Milli Takımı, iyi bir manşeti, uzun röportajları hak etmişti ama burası Türkiye! Bizde; L’Equipe, La Gazetta veya ESPN, ya da Skysport yayın anlayışının oluşmasına daha elli yıl var bence.. Sizce?

Yalçın Çetin...

Yalçın arkadaşımdır, TRT kurumunda, bizden sonraki devredir, kendisini iyi tanırım. Ama işin gerçeği; Yalçın, maçlara hayat veren bir sestir veya sesti! Ayrılmak istemiş, radyo haberlerinde haber okuyor şimdi. “Hiç kimse vazgeçilmez değildir” veya “Mezarlıklar kendini vazgeçilmez zannedenlerle doludur” geyiklerini hiç sevmem. Spor spikerleri kolay yetişmez, liyakat bu mesleğin en önemli göstergesidir desem, olmayacak herhalde. En güzeli, insan yönetmek bir sanattır ve TRT, kendi değerlerine sahip çıkmalıdır diyeyim, ama meslekte geçirdiğim otuz beş yıl, beni hep şaşırttı... Şaşırmaya devam Ercan!

Onlar ve bizimkiler...

Almanya, geçen hafta U21 Avrupa Şampiyonu oldu... Kadınlarda, zaten Avrupa şampiyonuydu.. FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda yaş ortalaması 22 olan takım, kupayı kazandı. İnsaf yahu!.. Kazanmadık kupa bırakmadılar. Affedersiniz, bizim Ümit Milli Takım, yıllardır ne iş yapar? Ne olimpiyatlara katılır, ne Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alır... Nasıl olacak bu böyle? Tesis var, saha var, prim istersen kralı var, ne yok? Sistem yok efendim, sistem!...