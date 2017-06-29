Ercan Taner: Pepe'ye verilecek paraya yazık!

Habertürk yazarı ve spor yorumcusu Ercan Taner, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Pepe'yi yorumladı. Oyuncunun alacağı paranın fazla olduğunu belirten Taner, "Yaş 34, Mısır’da daha önce hiç duymadığınız akrabanızdan size 12 milyon Euro miras kaldı transferidir bu Pepe için... Bu paraya yazık, tabii verilirse..." dedi.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkılma sürecini de yorumlayan Taner, stat içerisindeki kuruluşlara ne olacağı sorusunu sorarak sitem etti.

Ercan Taner'in 29 Haziran 2017'de yayımlanan Pepe’ye büyük miras" yazısı şöyle:

Pepe, Beckenbauer değil. Pepe, Maldini hiç değil... Biraz yakına gelelim; Pepe, Nesta değil.. Pepe, Cannavaro değil...

Buradan nereye varacağım biliyor musunuz?.. Pepe, Real Madrid’de istikrarı ve uyumu ile oynamış, büyük yıldız olmayan bir savunma oyuncusudur... Bonucci, Hummels, Ramos gibi kale kapısı değildir Pepe... Yaş 34, Mısır’da daha önce hiç duymadığınız akrabanızdan size 12 milyon Euro miras kaldı transferidir bu Pepe için... Bu paraya yazık, tabii verilirse... Bu benim görüşüm...

Not: Bu yazıyı kaleme aldığımda anlaşma yoktu ama fikrim olsa da olmasa da değişmez...

Asparagas transferler

Ajda Pekkan’ın unutulmaz şarkısını mırıldanır buldum kendimi geçen: “Kimler geldi, kimler geçti, hiçbirisi senin kadar sevilmedi.” Çünkü güne, spor sayfalarıyla başlayan bir vatandaşım ben... Robben’ler, Ibrahimovic’ler, Rooney’ler, Benzema’lar, Real Madrid’de vergiden soruşturulan Ronaldo’lar, bir de adını yeni okuduğum Güney Amerikalı futbolcular, Türkiye’ye transfer olur, her transfer sezonunda... Çok sevilirler ama şarkıdaki sözler gibi gelmezler...

Bir arkadaşımla süper projemiz var, sadece asparagas haberlerin yer aldığı bir gazete açacağız, adı La Fanfani olacak!

Messi usta

Yıllar geçiyor, 30 yaşına geldi usta... Biz, çok şanslı bir nesiliz. Onun kadife bileklerini, müthiş zekasını, yıllardır izliyoruz... Ben onu, 1452 yılında doğan ve o yıllarda helikopteri tasarlayan ve hala gizemini koruyan Mona Lisa tablosuyla dünya tarihine damga vuran Leonardo da Vinci’ye benzetiyorum... Her golünde, her pasında, bir mesaj var sanki... Futbolun Leonardo da Vinci’sidir Messi benim için...

Tenisin tarihi

John Mc Enroe, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Boris Becker, Chris Evert ve Martina Navratilova ile bu sporu sevdik biz... Bir de anlatanı süper olunca, Wimbledon’u Ronald Garros’u başlayınca, Fahri İkiler’i dinledik ve valla tenisi onun sesiyle daha çok sevdik. İnternet sitesi açmış Fahri Abi; para, pul, reklam beklemiyor bile... Bu işin tarihi var sitede... “www.fahriikiler.com” Dünya tenis tarihi burada... Tenisle ilgilli her şey sporseverler için... Teşekkürler Fahri Abi...

Pardon, bir şeyler sorabilir miyim?

Ankara 19 Mayıs Stadı yeniden yapılıyor, hayırlı uğurlu olsun... Stadın içinde, amatör kulüpler ve sosyal kuruluşlar var, biliyorsunuz...

TSYD Ankara Şubesi nereye gidecek?

Tenis Kulübü’ne ne olacak?

Amatör spor kulüplerinin yeni adresi neresi olacak?

Eskiden, lise maçlarının yapıldığı sahaların akıbeti belli mi?

Şu anda cevaplarını bilen varsa, mail adreslerime ulaşmak çok kolay...