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Spor

Ercan Taner, 'gördüğü lüzum üzerine' istifa etti

Taner, geçen yaz beIN Sports'a transfer olmuştu

18 Ocak 2019 12:03

Geçen yaz NTV'den ayrılıp Bein Sports bünyesine katılan Ercan Taner, ayrılığı açıkladı.

Geçtiğimiz yaz döneminde Spor Toto Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, 54 yaşındaki usta spiker Ercan Taner'i transfer ettiklerini duyurmuştu. Kanalın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yılın transferi! Büyük Efsane Ercan Taner yuvaya döndü!" denilirken Taner'in geçmişte anlattığı maçları içeren bir video yayınlanmıştı.

Ancak Ercan Taner kişisel sosyal medya hesabından bir tweet atarak Bein Sports'tan ayrıldığını açıkladı. Taner, "Gördüğüm lüzum üzerine, perşembe akşamı saat 23:00’da Bein Sports’dan istifa ettim...Sevgi ve saygılarımla..."ifadesini kullandı.

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