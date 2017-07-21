Ercan Taner: Galatasaray'ın genlerindeki Avrupa mutasyona uğruyor

Spor yorumcusu ve Hürriyet yazarı Ercan Taner, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a elenmesini madde madde yorumladı. "Galatasaray'ın genlerinde her zaman Avrupa vardır" diyen Taner, "Bu kural mutasyona uğramaya başladı" yorumunda bulundu.

"Teknik direktörlerin karakterleri, aynen takıma da yansır" sözünü hatırlatan deneyimli yorumcu, Igor Tudor'un agresif karakterinin futbolculara da yansıdığını ancak bunun negatif etki yarattığı görüşünü savundu.

Ercan Taner'in 21 Temmuz 2017'de Hürriyet'te yayımlanan "Tudor'la zor!" başlıklı yazısı şöyle:

1- Temmuz ayını bitirmek üzereyiz... Millet tatilde... Buna rağmen, tribünler çok iyiydi bence...

2- Avrupa kupalarında temmuz başı maç oynayacaksam, istemeyeceğim tek şey; kuzey ülkeleri takımlarıyla eşleşmek...

3- Rakip, maç ritmini yakalamış... Galatasaray ise sezonu erken açmasına rağmen hazır değil böyle maçlara...

4- Maça istekli başlamak; kayarak rakibe faul yapmak ve sinirli görünmek değildir...

5- Tam tersi, sakin ve olgun maç başlangıçlarıyla hücum prensiplerini tam olarak uygulamak yakışır Galatasaray gibi takımlara...

6- Maicon transfer olduğunda çok övüldü... Şöyle bir saptamam var... Tek hamlelik ve oyun kurma becerisi şu an kötü... Uyum süreci adlı klasik cümlemizi yazıp bekleyelim...

7- Belhanda hiç hazır değil... 10 numaralı forma, yağmasa bile gürler... İlk yarıda çok silik kaldı...

8- “Teknik direktörlerin karakterleri, aynen takıma da yansır” derler... Tudor’un sinirli ve agresif tarzı, sahaya yansıyor ama negatif...

9- Ve 60. dakika... Ahmet Çalık, kesinlikle yapılmaması gereken yerde büyük hata yaptı... Sonra penaltı ve hüzünlü vedayı getiren gol...

10- Galatasaray orta sahasında üretim sıfır... Selçuk, yine kötü... Tolga, çok iyi atlet ama maraton koşarsa... Futbolda çok koşan değil iş yapan aranır..

11- Gelelim final bölümüne... Galatasaray’ın genlerinde her zaman Avrupa vardır... Ama bu kural mutasyona uğramaya başladı...

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