Ercan Kesal: Sinemadaki ustam Nuri Bilge

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği ve 64. Cannes Film Festivali´nde Jüri Büyük Ödülü´nü kazanan"Bir Zamanlar Anadolu'da" filminin senaristi ve oyuncusu Ercan Kesal, Cannes deneyimi ve sinema üzerine önemli açıklamalar yaptı. "Sinemadaki ustam Nuri Bilge'dir" diyen Kesal, yeni filminin şimdiye kadar kadar seyrettiği en iyi filmlerinden biri olduğunu söyledi.Ercan Kesal, T24'ün sorularını şöyle yanıtladı:Cannes Film Festivali uluslar arası platformda ilk sırada kabul edilen, çok prestijli bir festival.Aynı zamanda büyük bir film pazarı.Yönetmen ve oyuncular kadar yapımcılar için de çok önemli bir festival. Daha önce iki kez eşim Nazan Kesal’ın oynadığı “Uzak” ve “İklimler” filmi nedeniyle burada olmuştum. 2008 yılında “Üç Maymun”la ve bu yıl da “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmlerinde oyuncu ve senarist kimliğimle Cannes Film Festivali’ne katıldım. Her seferinde müthiş görkemli ve sinemayla dolu günler yaşadım. Film son gün ve son seans gösterilmesine rağmen herkes tarafından(jüri, gazeteciler ve sinemaseverler) merakla beklendi ve çok beğenildi.Senaristlerinden biri olarak, “yazdıklarımı fazlasıyla perdede gördüm” diyebilirim. Seyirci olarak “şimdiye kadar seyrettiğim en iyi filmlerden biri, belki de en iyisi…”Filmde, cesedi arayan ekibin gece yarısı konakladığı bir köyün muhtarını oynadım.Cannes Film Festivali’nin gösterimlerinde papyon zorunluluğu vardır. Sadece “kendi filminizin galasında” böyle bir zorunluluk yoktur. Öteden beri papyonu sevmemişimdir. Film baştan sona bir “Anadolu hikayesi” olunca, şık bir kostümün üzerine “çok renkli bir Anadolu yemenisi” yakışır diye düşündüm..O kadar…Sinemayı hep çok sevdim ve her zaman hayatımda önemli bir yerde oldu ama “yaşam gailesi” ve belki aklıma gelmedik başka şeyler pratik olarak sinema sektörünün içinde yer almama müsaade etmedi. Her şeyin bir zamanı vardır. Belki benim için de ancak şimdi mümkün olabildi. Bunun için hayıflanmak yerine hızla yol almaktan ve “başıma gelenlere şükretmekten” yanayım…Sadece Avanos değil, “Anadolu” büyüleyici bir coğrafyadır. Esasında insanın çocukluğu yaşanılan her şeyi efsunlu bir haleyle sarar…Geriye dönüp baktığımda “Çocukluğumu ne kadar iyi hatırlarsam o kadar iyi senaryo yazabildiğimi” görüyorum. Doğrusu, “En gerçek sanat, insanın çocukluğudur”…İnsanın hiçbir zaman bitiremeyeceği “varoluşsal sıkıntısına” çare olabilecek en nadide alandır.En azından “daha katlanılır” hale dönüştürür…Bazı filmler vaktinden önce çekilir. Bazı müzikler vaktinden önce bestelenmiştir. Bundan kastım bazı sanatsal yaratıların insanlığın ortalamasının üzerinde olması sebebiyle zamanında çok da iyi anlaşılamamaları şanssızlığı yaşamış olmalarındandır. Metin Erksan vaktinden önce dünyaya gelmiş bir sinemacıdır. Zekası ve öfkesi yüzünden de dünyaya küskündür. Benim, içim sızlayarak andığım bir ağabeyimdir…Eşim Nazan Kesal’ın “Uzak” filminin çekimleri sırasında, “bara giren adam” rolü için (1-1,5 dakikalık bir rol) beni önermesi ve Bilge’nin de “olur” demesidir. O sette başlayan ve bugüne kadar devam eden bir iş arkadaşlığı ve dostluk…Daha önce dediğim gibi, “Her şeyin bir zamanı vardır…”Beni oyuncu olarak da, senarist olarak da keşfeden Nuri Bilge Ceylan’dır. Tabiİ öteden beri ailem de, arkadaşlarım da “bir şeyi çok iyi anlattığımı” ve “muhabbetimin çok iyi olduğunu” hep söylerlerdi. Evet, senaryo yazmak biraz daha tercih ettiğim, beni daha çok doyuran bir uğraş.Tek başına olmaktan çok daha iyi ve çok daha verimli oluyor. Çatışmalar ise “sadece daha iyi ve daha gerçek bir senaryo” için ortaya çıkar. Şimdiye kadar hiçbir olumsuz yanını yaşamadım.Benim sinemadaki ustam Nuri Bilge’dir. Ondan çok şey öğrendim. Onunla çalışmak tabiİ ki şans. Bir gün kendi filmimi çekmeyi kesinlikle düşünüyorum.Yeni bir senaryo yazıyorum. Senaryo geliştirme bağlamında Kültür Bakanlığı desteği de çıktı. Çok umutluyum.Evet, 2001 yılında kısa da olsa böyle bir süreç yaşadım.Sanki yaptığım, ettiğim bir çok şeyi “başkanlık” gibi bir potaya aktarabileceğimi düşünmüştüm..Yanılmışım..Sanatçı ya da herhangi biri, hiç fark etmez, insanın yeri “yoksulun, mazlumun, ezilenin, çaresizin” yanıdır.