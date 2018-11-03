Ercan Kesal: Reyting efendinin kölesi olduk

Çukur dizisinde, 'İdris Koçovalı' karakterini canlandıran Ercan Kesal, dizinin haziranda bitmesi gerekirken reytinginin yüksek olması nedeniyle bitirilmediğini söyledi. Kesal, ‘İdris’ karakterinin ölmesi gerektiğini ancak dizinin reytingin kölesi olduğu için devam ettiğini ifade etti

Kesal, VOA Türkçe’den Soner Kızılkaya’nın sorularını yanıtladı.

"Reyting denen bir efendinin kölesi oluyorsunuz"

Kesal, diziden sonraki planlarına dair soruya verdiği yanıtta senaryonun reytinge göre değiştiğini söyleyerek eleştirilerde bulundu. Kesal, “Dizinin Haziran’da final yapmasıyla aslında canlandırdığım İdris Koçovalı karakteri de ölecekti. Fakat bir süre sonra seyirci o karakterin ölmemesini istiyor. Senarist de bunun bir parçası haline geliyor. Çünkü reyting denen bir efendinin kölesi oluyorsunuz” dedi.

"Çukur çok yıpratıcı ama çok da öğretici"

Çukur dizisiyle ünlenmesiyle ilgili konuşan usta oyuncu Kesal, “Benim açımdan Çukur’un ne tür bir faydası oldu? Ciddi bir laboratuvar yaşıyorum orada, kamera önünde ve olabildiğince, becerebildiğim kadarıyla da kamera arkasında. Çünkü her hafta bir uzun metraj film enerjisiyle dizi çekiyoruz. Bu çok kolay bir şey değil. Çok yıpratıcı, çok zorlayıcı ama bir tarafıyla da çok öğretici” diye konuştu.