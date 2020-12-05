Ercan Kesal, Çukur'a geri dönüyor!

Oyuncu Ercan Kesal, 2. sezon sonunda veda ettiği "Çukur" dizisine konuk oyuncu olarak geri dönüyor.

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili, Perihan Savaş, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Mustafa Avkıran ve Nejat İşler gibi isimlerin paylaştığı Çukur'un önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne daha önce dizide yer almış Ercan Kesal (İdris) ve Çetin Sarıkartal (Paşa) konuk olacak.

Ercan Kesal'ın canlandırdığı "İdris" karakteri ikinci sezon finalinde, Çetin Sarıkartal'ın canlandırdığı "Paşa" karakteri ise birinci sezon finalinde diziye veda etmişti.

Dizide Selim karakterini canlandıran Öner Erkan'ın vedasının yaşanacağı yeni bölümde, iki oyuncunun flashback sahnelerinde yer alması bekleniyor.