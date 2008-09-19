Ercan Kartal: Ergenekon'la ilişkimiz yok

"Sabancı suikastı" ile "7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e suikast girişimi" talimatlarını verdiği gerekçesiyle yeniden yargılanan terör örgütü DHKP/C'nin elebaşılarından Ercan Kartal, Sabancı suikastını DHKP/C'nin gerçekleştirdiğini, ancak bu örgütün "Ergenekon Terör Örgütü" ile bir ilişkisi bulunmadığını söyledi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Kartal katıldı.

Kartal, mahkemeye sunduğu 70 sayfalık ifadesinde, 15 yıla yakın süredir tutuklu olduğunu belirterek, hakkında karar verilen eylemlerden birinin Sabancı suikastı olduğunu ve DHKP/C militanlarınca gerçekleştirilen bu eylemi örgütün üstlendiğini kaydetti.

"Bu suikastın sanıklarından Mustafa Duyar'ın, örgüte ihanet ederek teslim olduğunu ve canını kurtarmak için yalanlar söylediğini" ifade eden Kartal, "Bu eylem DHKP/C tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu eyleme 'Ergenekon' iddianamesinde yer verilerek, Sabancıların halka karşı işledikleri suçlar nedeniyle öldürüldüğü gerçeğinin üstü örtülmek isteniyor" şeklinde konuştu.



Kartal, aynı iddianamede Dursun Karataş ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün bir arada gösterilmesinin "karalama kampanyası" olduğunu ileri sürerek, "Ergenekon iddianamesinin amacı, kontra gerillayı açığa çıkartmak değil üstünü örtmektir" diye konuştu.



Gazi olayları ile "Ergenekon Terör Örgütü" arasında da bir bağlantı olmadığını söyleyen Kartal, bu eyleme ilişkin olarak "örgüt katliama karşı ayaklanma çağrısı yapmıştır" dedi.

Mahkeme heyeti, Kartal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bu arada, duruşmayı izlemek için adliyeye gelen Uğur İlbay, kimlik kontrolünde arandığı anlaşılınca, duruşma sonrası gözaltına alındı.



-DAHA ÖNCE 4 KEZ BOZULMUŞTU-



7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e suikast girişimi talimatını verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkemece beraatına karar verilen, ancak bu karar Yargıtayca bozulan Ercan Kartal, "Sabancı suikastı" davası dosyasının da birleştirildiği İstanbul 6 No'lu DGM'ce "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs" suçundan müebbet ağır hapse çarptırılmıştı.

Kartal hakkındaki bu karar, bir kez "kimlik bilgilerindeki eksiklik", bir kez de "dosyada imza eksikliklerinin bulunduğu ve bazı eylemlerle ilgili yeterli inceleme yapılmadan davanın karara bağlandığı" gerekçesiyle Yargıtayca bozulmuştu.

Diğer sanık Fadime Baştuğ'a, "Kenan Evren'e suikast girişimi" davası kapsamında "yasa dışı örgüt üyesi olmak" suçundan verilen 15 yıllık ağır hapis cezasına ilişkin karar da yine Yargıtayca bozularak, yerel mahkemeye gönderilmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, son kararında, "sanık Ercan Kartal'ın eylemlerinin yasa dışı silahlı terör örgütü DHKP/C'nin amaçlarına uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını veya bir kısmını bozmaya, TBMM'yi vazifesini yapmaktan mene teşebbüs ettiğini" belirterek, sanığı lehine olan eski TCK'nın 146/1. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme heyeti, davanın diğer sanığı Fadime Baştuğ'u da "terör örgütü üyesi olmak" suçundan, lehine olan yeni TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etmişti.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 10. Ceza Dairesi, yerel mahkemece sanık Ercan Kartal hakkında "yetersiz gerekçeyle hüküm kurulduğu" gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını 4. kez bozmuştu.