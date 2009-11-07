Erbulak’ın ilk karikatür albümü çıktı

1964 yılında girdiği Milliyet gazetesinde uzun yıllar yazı yazan ve karikatürler çizen Erbulak’ın kitabında, günümüzde bile güncelliğini koruyan çizimleri yer alıyor. Kitapta Erbulak’ın, Melih Aşık’ın Açık Pencere köşesinde 1986’da yayımlanmaya başlanan ve ölümüne değin sürdürdüğü, ekonomi, politika, güncel hayat ağırlıklı karikatürleri görülebiliyor.Kitapta Erbulak’ın şu sözlerine de yer veriliyor: “Çok sınadım kendimi başka başka sevgililerle. Bu sevgili kâh sinema oldu kâh tiyatro kâh radyo reklamcılığı kâh amatör de olsa televizyon ama hiçbiri gazeteciliğin, karikatüristliğin yanından bile geçmedi... Benden adres sorduklarında hep Milliyet gazetesi derim. Necisin dediklerinde de ‘gazeteciyim’ demek hep ayrı bir gurur verir bana.”Kitapta Melih Aşık’ın, Bedri Koraman, Nazım Alpman ve Cihan Demirci’nin Erbulak üzerine yazıları da bulunuyor.Melih Aşık şöyle yazıyor: “Umutsuz, neşesiz, kahkahasız yaşanmayacağını bilirdi. Küçücük dev adam, ülkenin neşesinde, mizahında, kahkahasında kendine yer açmıştır. Onunla birlikte olmuş herkeste ışıltısından izler kalmıştır.”