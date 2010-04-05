Erbiller resmen boşandılar

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Tuğba, boşanmayı kazanç kapısı görmedi

Duruşma bitiminde Tuğba Erbil'in avukatı Altın Mimir, “Şu ana kadar basında çıkan habeler doğru değil. Daha sonra gerekli açıklamayı yapacağız” dedi.Adliye çıkışında Mehmet Ali Erbil ile 5 yıl evli olduğu Tuğba Erbil birbiriyle konuşmadılar ve gazetecilerin sorularını da yanıtlamadılar.Boşanmada Tuğba Erbil'in avukatlığını yapan Altın Mimir, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkilinin boşanmayı kazanç kapısı görmediğini belirterek, boşanma protokolünü açıkladı. Mimir, şunları söyledi:“Müvekkilim Tuğba Coşkun boşanma davası gündeme geldiği ilk andan itibaren basında yer alan gerçeğe aykırı haberlerle haksız yere itham edilmiş, kamuoyuna boşanma zengini bir kadın olarak lanse edilmek istenmiş ve yıpratılmıştır. Tuğba Coşkun gerek boşanma öncesinde gerekse boşanma davası esnasında ailesinin mahremiyetini korumak için azami özen ve gayreti sarf etmiştir. Müvekkilimiz boşanma kararı aldığı ilk günlerde boşanmanın anlaşmalı olması için görüşmeler yapılmış ne yazık ki olumlu bir cevap alınamamıştır.Müvekkilim haklı boşanma sebeplerine rağmen kendi namına herhangi bir tazminat ve nafaka talebinde bulunmamış yalnız tarafların müşterek çocukları Ali Sadi ile ikamet edecekleri bir ev ile çocuğunun geleceğini gözetebilmek adına kira gelirinden faydalanabilecekleri bir ev talep etmiştir. Her iki evin de mülkiyeti müvekkilim talebi ile Ali Sadi adına tescil ettirilmiştir.Sayın Mehmet Ali Erbil ile akdedilen protokol gereği;1. Mehmet Ali Erbil kendi adına kayıtlı bir taşınmazı kira geliri kendi ihtiyaçlarını gidermek için kullanılmak üzere oğlu Ali Sadi Erbil’e devrine,2. Müvekkilim ile Ali Sadi’nin ikamet etmeleri için Mehmet Ali Erbil tarafından Ali Sadi Erbil’e hibe edilmek üzere bir taşınmaz iktisabına,3. Ali Sadi Erbil’in eğitim ve sağlık giderlerinin Mehmet Ali Erbil tarafından karşılanmasına, Karar verilmiştir.Müvekkilimin talepleri ilk günden bu yana protokolde yer alan kalemlerle sınırlıdır. Tuğba Coşkun hakkında yazılı ve görsel basında yer alan, boşanmayı bir kazanç kapısı gibi değerlendirdiği ithamını içeren haberlerin tümü gerçeğe aykırı olup, müvekkilim yalnızca çocuğunun geleceğini düşünen bir annedir.Bu nedenle kamuoyu nezdinde müvekkilimizi küçük düşürmeye yönelik, kişilik haklarına saldıran benzer haberler nedeniyle gerekli suç duyurularında bulunulmuş, ilgili hukuk davaları açılmıştır.Tuğba Coşkun ile Mehmet Ali Erbil boşanmış olsalar da müşterek çocukları Ali Sadi için örnek birer ebeveyn olarak kendi yaşamlarını devam ettireceklerdir”