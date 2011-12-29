Erbil'in sözleri işinden etti



T24 - Geçiğimiz günlerde 'Bunlar yabancı değil Vanlı 'sözleriyle tepki çeken Mehmet Ali Erbil artık Çarkıfelek'te yok.





Sinevizyon'dan yapılan basın açıklaması; TNT’de yayın hayatına devam eden Çarkıfelek, Mehmet Ali Erbil’le yollarını ayırdı. Sinevizyon yapım şirketi, bugün karşılıklı uzlaşarak Mehmet Ali Erbil’le Çarkıfelek çalışmasını bitirdi.

Çarkıfelek, 2012 yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere, TNT’de devam edecek. Çarkılefek’i bundan böyle, yeni yılla birlikte TNT’de bir yıldır Arım Balım Peteğim’i sunan ve 800 programlık bir canlı yayın tecrübesine sahip olan Petek Dinçöz sunacak.



Petek Dinçöz, sabah programı yerine artık hafta ici 3 gunü prime time olmak üzere 5 gun ekrana gelecek olan Çarkıfelek’te televizyonculuk kariyerine yeni bir halka ekleyecek.





