-ERBİL'İN PROGRAMI YAYINDAN KALDIRILDI İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Star TV yönetiminden yapılan açıklamada, kasıtlı ya da kasıtsız, vatandaşları rencide eden hiçbir ifadeyi müsamaha ile karşılamanın mümkün olmadığı belirtilerek, ''Bu anlayıştan hareket eden Star TV yönetimi, anılan programın kaldırılmasına karar vermiştir'' denildi. Konuya ilişkin yazılı açıklamada, dün akşam yayımlanan bir programda, vatandaşları rencide eden bir ifade kullanıldığının görüldüğü belirterek, şu ifadelere yer verildi: ''Bu ifadeyi kullanan sanatçının herhangi bir kötü niyetinin ve kasıtlı bir davranışının olmadığını düşünüyoruz. Nitekim kendisi de derhal bu ifadesinden dolayı katıldığı bir başka TV programında özür dilemiş bulunmaktadır. Buna rağmen, kasıtlı ya da kasıtsız vatandaşlarımızı rencide eden hiçbir ifadeyi müsamaha ile karşılamamız mümkün değildir. Bu anlayıştan hareket eden Star TV yönetimi anılan programın kaldırılmasına karar vermiştir.''