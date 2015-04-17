Bağdat'ta da bombalar patladı: 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti

Iraklı yetkililer, kamuya açık alanlara düzenlenen seri bombalama olaylarında en az 29 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Associated Press muhabiri Sameer N. Yaboun, kentte görev yapan sağlık görevlilerinin isimlerini vermeden yaşananları doğruladığını belirtti. Yaboun, yetkililere konuyla ilgili açıklama yapmamalarının belirtildiğini açıkladı.

Yaboun'un haberine göre, Bağdat'taki ilk patlama, kentin güneyindeki Sahwa'da bulunan ve Sünni savaşçılara ait karakolun yanında gerçekleşti. Bağdat'ta gerçekleşen seri bombalamalardan bir diğeri de, güney doğu Bağdat'taki kalabalık bir alışveriş caddesinde gerçekleşti. Bu saldırıa, 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı.

Bir diğer bomba da Dora mahalllesindeki pazarda gerçekleşti. Bombanın patlaması sonucu alışveriş yapan 3 kişi hayatını kaybederken, yakınlardaki bir kafede patlayan diğer bomba sonucunda da 3 kişi öldürüldü.

Daha sonrasında da ise kentin güneydoğusunda yer alan AMil mahallesindeki pazarda da bomba yüklü bir araç patladı. Bu patlamada 13 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi ise yaralandı.

Bugünün en ölümcül patlaması ise, Şii mahallesi Habibya'da bulunan bir araba satıcısında gerçekleşti. Bomba yüklü bir aracın mağazanın içine girmesi sonucunda 15 kişi öldü, 26 kişi de hayatını kaybetti. Polislerin koruma altına aldığı bölgede, 11 aracın yandığı, mahallenin de siyah bir dumanın altında kaldığı belirtiliyor.