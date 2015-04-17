ABD konsolosluğu yakınında patlama; iki Türk hayatını kaybetti

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de, ABD Başkonsolosluğu önünde bombalı araçla saldırı düzenlendi. IŞİD'in üstlendiği saldırıda 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Ölenlerden ikisinin Türk olduğu açıklandı. Bağdat'ta iki ayrı bombalı araçla düzenlenen saldırıda ise 27 kişi hayatını kaybetti.

Reuters, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki konsolosluğa yönelik saldırının ardından bölgeden silah sesleri geldiğini duyurdu.

Erbil merkezli Rudaw Televizyonu'na göre, patlamaya, konsolosluk önünde bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısı neden oldu.

Erbil Valisi de yaptığı açıklamada, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ankawa Polis Müdürü Celal Habip, patlamanın yabancıların sık uğradığı bir kafeteryanın önünde meydana geldiğini belirterek, ölen ve yaralananların arasında yabancı vatandaşların olabileceğini belirtti. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Ölenlerden ikisi Türk

Dışişleri Bakanlığı, Erbil'de gerçekleşen bombalı saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden 2 kişinin Türk vatandaşı olduğunun ifade edildiği, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklama şöyle:

"Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) merkezi Erbil'de bugün (17 Nisan) akşam saatlerinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda IKBY makamlarının ilk açıklamalarına göre iki kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 10 kişinin yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

İlk bulgulara göre hayatını kaybeden iki kişinin Türk vatandaşı olduğu yetkililerce ifade edilmiş, DNA testiyle kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü bildirilmiştir. Yaralananlar arasında olduğu öğrenilen beş vatandaşımız Erbil Başkonsolosluğumuz yetkilileri tarafından tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret edilmişlerdir.

Saldırıda yaralananların ülkemizde tedavisi dahil, her türlü desteği sunabileceğimiz Irak Kürt Bölgesel Yönetimi makamlarına iletilmiştir.

Irak'ın ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin huzur istikrarını hedef alan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Türkiye, terörle mücadelesinde tüm unsurlarıyla kardeş Irak halkının yanında olmaya devam edecektir."

Bağdat'ta 27 ölü

Erbil'deki saldırıdan birkaç saat sonra bu kez Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki ayrı bombalı araçla düzenlenen saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti.