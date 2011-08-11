Erbil'e köpek pisliğinden hastalık bulaştı

T24 - "Kaçış sendromu” hastalığına yakalanan M. Ali Erbil, “Bir gece kulübünde oturduğum yere köpek pisliği koymuşlar. Elimi sürdüm, iki gün sonra hastalandım” dedi.





Çok nadir görülen “kaçış sendromu” adlı hastalığa yakalanan M. Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde hastaneye yattı. 28 günde bir hastaneye gidip ilaç aldığını söyleyen ünlü şovmen, hastalığa nasıl yakalandığını Milliyet'e anlattı:





“Hastalığımın adı kaçış sendromu. Damarlarımdan su kaçıyor. Hastalığın nedeni de bana göre çok enteresan. O dönemde ben çok çalışıyordum. Hastalığımdan iki gün önce bir gece kulübüne gittik, oturduğum yere köpek pisliği koymuşlar. Kimin aklına gelebilir ki, lüks bir gece kulübünde oturduğun yerden pislik bulaşacak üstüne! Aklıma bile gelmedi ne olduğu. Elimi sürdüm, sonra kokladım bir de. İki gün sonra hastalandım. Her şey geliyor insanın aklına. Ben o dönem ANS Stüdyoları’nda yapıyordum programı. Zaten orası gecekondu gibiydi, sonradan bina çıkılmış. Oraya duş yaptırmıştım. Akan su pis ve kokuluydu. Orada duş alıyordum. Her seferinde de söylüyordum ‘Lağım suyu bu, lağım karışıyor’ diye. Çünkü öyle kokuyordu. Hastalandığımda bu da aklıma geldi."







'Hiç alkol kullanmadım'





Mehmet Ali Erbil, görüntüsünün yıllardır değişmemesinin nedenini alkol kullanmamasına bağladı: “Tek avantajım şu; hiç alkol kullanmıyorum. Kimse bilmez bunu. O kadar çok istiyorum ki içmek. Doktor da diyor ki ‘Yemekte bir kadeh iç, çok yararlı!’ Ama bir kadeh bile içemiyorum. 44 yaşında ilk sigarayı ağzıma aldım, sonra da sigaraya başladım."





