-ERBİL'E GÜNER ÜMİT HATIRLATMASI İZMİR (A.A) - 07.10.2010 - Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Selahattin Özel, ''20 milyon Alevi vatandaşını incitmeye, hakaret etmeye ne kimsenin hakkı vardır, ne de haddi'' dedi. Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından Mehmet Ali Erbil'in dün televizyon programında bir inanç kesimine yönelik sözlerine tepki göstermek amacıyla Konak Meydanı eski Sümerbank binası önünde eylem düzenlendi. Mehmet Ali Erbil'i eleştiren sloganların atıldığı ve pankartların açıldığı eylemde konuşan Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Selahattin Özel, Erbil'in televizyon programında söylediği ''mum söndü'' sözünün ne anlama geldiğini hem Alevilerin, hem Mehmet Ali Erbil'in ve hem de gericilerin bildiğini belirtti. Alevilerin bu zihniyeti iyi tanıdığını ifade eden Özel, ''20 milyon Alevi vatandaşını incitmeye, hakaret etmeye ne kimsenin hakkı vardır, ne de haddi'' dedi. Geçmiş yıllarda Güner Ümit'in bir yarışma programında benzer bir söz söylediğini hatırlatan Özel, şöyle konuştu: ''O dönemde Alevilerin yine tepkisi olmuş ve televizyon kanalı önünde eylem yapılmıştı. Eylemde televizyon kanalının binası ateşe verilmek istendi. Alevi vatandaşlarımız engel oldu. Sonradan ortaya çıktı ki, ateşe vermek isteyen kişiler Alevi değildi. Gazi olaylarının ardından Güner Ümit'in başına bir şey gelmemesi için evine 4 tane koruma gönderdik. Başına bir şey gelirse bizden bilinmesin diye, bize hakaret eden kişiyi koruduk.'' Özel, Erbil'in sözleriyle ilgili yasal yollara başvuracaklarını, en kısa sürede dava açacaklarını bildirdi. Eyleme katılan bazı kişiler, Mehmet Ali Erbil'in fotoğrafını yaktı. Topluluk, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.