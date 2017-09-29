Erbil'den kalkan son uçak İstanbul'a havalandı

Bağdat yönetiminin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) hafta başında düzenlediği bağımsızlık referandumu nedeniyle Kuzey Irak'taki Erbil ve Süleymaniye havalimanlarıyla ilgili aldığı yaptırım kararı TSİ 18.00'de yürürlüğe girdi.

Uluslararası havayolu şirketlerinin Bağdat'ın aldığı karar üzerine, bu kentlere gerçekleştirdiği uçuşları askıya almalarına saatler kala Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarını dolduran yolcular, yasaklar başlamadan önce bölgeden ayrılabilmek için zamanla yarıştı.

Aralarında çok sayıda Türk vatandaşının da bulunduğu yüzlerce yolcunun büyük bölümünü, Kuzey Irak'taki şirketlerin çalışanları oluşturdu.

Erbil'deki havalimanı yetkilileri, alışılmışın üzerindeki bir sayıda yolcu olduğunu ancak ek uçuş gerektirecek bir durum bulunmadığını belirtti.

Son uçak havalandı

Reuters'a konuşan bir havalimanı yetkilisi, yasak öncesi son uçağın TSİ 17.00'de havalandığını söyledi. Yetkili, Zagrosjet havayolu şirketine ait uçağın Erbil-İstanbul seferini yaptığını belirtti.

Irak hükümeti, uluslararası şirketlerden bu kentlerdeki havalimanlarına uçuş gerçekleştirmemelerini talep etmişti. Havayolu şirketleri de Bağdat'ın bu çağrısına uymuştu.

Tüm uçuşları kapsamıyor

Bağdat yönetiminin aldığı yaptırım kararı konusunda bilgi veren Erbil havalimanı direktörü Talar Faik Salih, "İnsani, askeri ve diplomatik uçuşlar yasağa dahil değil" açıklamasında bulundu.

Salih, "İçinde bulunduğumuz durumdan ötürü üzgünüm... Sivil havacılık kurumu bağımsız olmalı. Ama Irak'ta herkes bir karar alabilir... Bu Iraklılar için gerçek bir ceza. Bağdat yönetimi, kendi halkını cezalandırmayı bırakmalı" dedi.

IKBY sınır kapılarını teslim etmiyor

Öte yandan Rudaw, IKBY'nin hiçbir sınır kapısını, Bağdat yönetimine teslim etmeyeceğini açıkladığını bildirdi.

IKBY'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın haberine göre, Irak Sınır Kapıları Kurumu, sınır kapılarının 30 Eylül itibarıyla teslimi için IKBY'ye üç askeri konvoy göndereceğini belirtti. Ancak Kuzey Irak yönetimi, hiçbir sınır kapısının Bağdat yönetimine teslim edilmeyeceğini duyurdu.

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Reuters/AP/AFP,CÖ/HS