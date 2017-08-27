Erbil'de Peşmerge Özel Kuvvetleri'nin mühimmat deposunda patlama

Erbil, 27 Ağustos (DHA) - IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin başkenti Erbil\'de, \"Zerevani\" Özel Kuvvetler Komutanlığı\'na ait mühimmat deposunda dün gece patlama meydana geldi. 3 peşmergenin hafif yaralandığı patlamanın nedeni ile ilgili araştırmaların devam ettiği öğrenildi.

Erbil\'in çıkışında bulunan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'ne bağlı Zerevani Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nın eski yerleşkesindeki bir mühimmat deposunda, dün gece saatlerinde patlama meydana geldi. Peşmerge yetkilileri, patlamanın mühimmat deposunda çıkan bir yangından sonra meydana geldiğini belirtti. Mühimmat deposundaki ilk patlamanın ardından peş peşe patlama sesleri gelmesi paniğe neden oldu. Herhangi bir can kaybının olmadığı patlamada, mümihmat deposu çevresinde görevli 3 peşmergenin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Patlamanın meydana geldiği depoda, IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen mühimmatların muhafaza edildiği ifade edildi. Erbil\'in kırsal kesiminde bulunan depoda çıkan yangın, geç saatlere kadar süren müdahale sonucu söndürüldü. Zerevani Özel Kuvvetler Komutanı General Aziz Veysi, can kaybının yaşanmadığı patlamanın, herhangi bir terör saldırısından kaynaklanmadığını açıkladı.

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- Patlamadan sonra çıkan yangından görüntüler