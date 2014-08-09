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Dünya

Erbil'de IŞİD alarmı, peşmergenin izinleri kaldırıldı

Erbil’de cadde ve sokaklarda da güvenlik noktalarının sayısı artırıldı. Çok sayıda asker ve polis, belirlenen noktalarda görevlendirildi

09 Ağustos 2014 00:16

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) saldırıları nedeniyle kırmızı alarm durumuna geçildiği bildirildi.

Radikal’deki habere göre, göre, kentteki tüm peşmerge ve polislerin izinleri kaldırıldı. IŞİD militanlarının bulunduğu kentin güney sınırına çok sayıda peşmerge, ağır silahlar ve askeri araçlar sevk edildi.

Kent içindeki cadde ve sokaklarda da güvenlik noktalarının sayısı artırıldı. Çok sayıda asker ve polis, belirlenen noktalarda görevlendirildi.

IŞİD, günlerdir Kerkük'ün 15 kilometre güneyindeki alanlara mevzilenmiş durumda. Bu bölgedeki Beşir köyü de Türkmenlerin elinde. Güvenlik kaynaklarının, bölgedeki IŞİD hareketliliği nedeniyle teyakkuza geçtiği öğrenildi.

 

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