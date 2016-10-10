Erbil'de 'FETÖ' bağlantılı olduğu iddia edilen 38 okulun idaresine el kondu

Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY), bölgede faaliyet gösteren biri üniversite olmak üzere 'FETÖ' bağlantılı olduğu iddiasıyla 38 okulun idaresine el koydu. Milli Eğitim Bakanlığı da, Erbil'e eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu için temsilci görevlendirdi.

"Türkiye ile irtibattayız"

Sabah gazetesinden Hasan Ay'ın haberine göre, IKBY Eğitim Bakanı Piştivan Sadık, el konulan okullarda yaklaşık 14 bin öğrenci olduğunu belirterek "Bu FETÖ okulları IKBY yönetimine geçti. Alttaki ve üstteki kadrolar konusunda Türkiye ile irtibatımız devam ediyor. Ne talep etsek kendileri cevapları bizlere sunuyor" dedi.

TİKA yetkilileri görev yaptıkları ülkelerde 'FETÖ' ile ilgili uyarılarını yaparken, aynı zamanda bu ülkelerin eğitim ihtiyaçlarına da katkı sağladığı belirtildi.

TİKA yeniledi, ilgi arttı

TİKA, son olarak IKBY'nin merkezi Erbil'deki 13 Türkmen Okulu, 1 Kürt okulunun ve Selahaddin Üniversitesi bünyesinde Türk Dil Bölümü'nün bakım, onarım ve teşrifatını gerçekleştirdi. TİKA'nın verdiği destekle baştan aşağıya yenilenen ve fiziki koşulları düzeltilen okullarda, öğrenci sayısının da yüzde 50 arttığı kaydedildi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nun da okula gidecek Türkmen öğrencilere servis desteği verdiği belirtildi.

"Bütün ülkeler için tehdit"

TİKA'nın yenilediği okulların açılışı, dün Erbil'de IKBY Eğitim Bakanı Piştivan Sadık, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan, TİKA Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı Keman Özdemir, TİKA Irak Masası Sorumlusu Sibel Güneği tarafından yapıldı. TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan burada yaptığı konuşmada, 'FETÖ'nün sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdiği ülkeler için de tehdit olduğu görüşünü savundu.