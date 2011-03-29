-ERBİL'DE BAŞKONSOLOSLUK İLE 3 BANKA ŞUBESİ AÇILDI ERBİL (A.A) - 29.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bugün, 8 bin yıllık bir tarihe sahip, Kürdüyle, Türkmeniyle, Arabıyla, Asurisiyle, Keldanisiyle bir hoşgörü kenti olan Erbil'de, siz değerli kardeşlerimle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum'' dedi. Erdoğan, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu ile Vakıfbank Erbil Şubesi'nin açılışında sözlerine, ''Değerli Kardeşim Sayın Barzani, Sevgili Kardeşlerim, Hanımefendiler, Beyefendiler, Sevgili Öğrenciler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum'' diyerek başladı ve şunları söyledi: ''Bugün, 8 bin yıllık bir tarihe sahip, Kürdüyle, Türkmeniyle, Arabıyla, Asurisiyle, Keldanisiyle bir hoşgörü kenti olan Erbil'de, siz değerli kardeşlerimle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün, hep birlikte açılışını yaptığımız Erbil Başkonsolosluğumuzun ve Vakıfbank Erbil Şubesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. 2009 yılı sonbaharında Irak'a yaptığım ziyaret sırasında Irak'la tam ekonomik entegrasyon hedefimizi vurgulamış, kısa süre içinde Erbil Başkonsolosluğumuzun faaliyete geçmesi talimatı verdiğimi söylemiştim. Nitekim, Erbil Başkonsolosumuz, 11 Mart 2010 tarihi itibarıyla buradaki görevine başladı. Bugün Başkonsolosluğumuz günde 500'e yakın Iraklı kardeşimize Türkiye vizesi veriyor. İnşallah, komşularımızla, bölgemizdeki ülkelerle tek tek kaldırdığımız vizeleri Irak'la da kaldırmayı hedefliyoruz. Böylece aramızdaki ticareti, turizmi çok daha hareketlendirmiş olacağız.'' -BÖLGEDE 35 BİN TÜRK VATANDAŞINA DAİMİ İKAMET İZNİ- Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin 2010 yılında 7 milyar doları aştığını anımsatan Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Irak'la ticaretimiz, büyük oranda bu bölgeye yönelik oldu. Bölgede kurulu uluslararası şirketlerin yarıdan fazlası Türkiye çıkışlı. Bunların toplam sayısı 741'e ulaştı. Erbil'de 20 binin üzerinde vatandaşımız bölgesel makamlardan daimi ikamet izni sahibi. Buna Dohuk ve Süleymaniye'dekiler de eklendiğinde bu sayı 35 bine ulaşıyor. Yani son derece güçlü, son derece iyi seyreden bir işbirliğine sahibiz. Bugün açılışını yaptığımız başkonsolosluğumuz ve banka şubelerimiz, inanıyorum ki bu sürece daha da güç katacaktır. Zira bugün, Vakıfbank'la birlikte, bir başka köklü devlet bankamız, Ziraat Bankası ve Türkiye'nin en önemli özel bankası, İş Bankası da Erbil'de eşzamanlı olarak faaliyete başladı. Yine bir başka güzel gelişmeyi hatırlatmak isterim; Türk Hava Yolları, 14 Nisan'dan itibaren, Erbil'e uçmaya başlıyor. 2 Türk firması tarafından inşa edilen ve biraz önce açılışını yaptığımız Erbil Havaalanı, böylece dünyanın en büyük ve prestijli havayolu şirketlerinden biriyle, Türk Hava Yolları ile tanışıyor. Açılışını yaptığımız Başkonsolosluğumuzun, Vakıfbank şubesinin, Ziraat Bankası ve İş Bankası şubeleri ile Türk Hava Yolları seferlerinin, Irak'a, Erbil kentine hayırlı olmasını diliyorum. Gösterilen kolaylıklardan dolayı başta Sayın Mesut Barzani olmak üzere tüm yetkililere şükranlarımı sunuyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.'' Daha sonra, Erdoğan ve Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetimin Başkanı Barzani, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunu ve Vakıfbank Erbil Şubesi'ni birlikte açarak, incelemelerde bulundu.