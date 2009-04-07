Erbil, yönetim gidene kadar Fenerli değil

Şovmen Mehmet Ali Erbil, Fenerbahçe yönetimine ateş püskürdü. Erbil, Fener yönetiminin kendi program teklifini kabul etmedikleri gerekçesiyle Fenerbahçeliliğini askıya aldığını söyledi.

Mehmet Ali Erbil canlı yayında bu kez Fener yönetimine çattı! Daha önce futbolcuların Çarkıfelek'e katılması için yönetime teklif götürdüğünü belirten Erbil, bu teklifin geri çevrildiğini ve kendisine "futbolcuların hiçbir programa katılmaması için yönetim kararı bulunduğunun açıklandığını" söyledi.

Buna rağmen futbolcuların başka bir televizyon kanalında programa katıldığını anımsatan Erbil, Fener yönetimine şöyle isyan etti:

"Bakın Fenerbahçe yönetimine birçoğu arkadaşımın olmasına rağmen, defalarca dedik ki bizim programımıza Fenerbahçeli futbolcuları istiyoruz. Bunlarda dediler ki bir prensip kararı aldık, Fenerbahçeli futbolcuları vermiyoruz, hiçbir televizyon kanalına. Peki dedik, biz buna saygı duyuyoruz bu bir prepsip, saygı duyarız.

Geçen gün görüyoruz ki bir başka televizyon kanalında tüm Fenerbahçeli futbolcular, çıkıyorlar. Böyle çifte standart olmaz arkadaşlar. Sen böyle bir karar aldıysan, bunu herkese uygulayacaksın. Sen o zaman Fenerbahçeliliğini deklare edilmiş, bunu herkese söylemiş ilk sanatçı benimdir. Herkes çekinirdi takımını söylemekten, hayranlarını kaybederim diye. Ben delikanlıca, cesurca Fenerbahçeliyim dedim. Beni Galatasaraylı da Beşiktaşlısı da Trabzonsporlusu da sevdi, Orduspor'da fahri başkan yaptı. Ama gel gör ki benim takımım böyle çifte standart yaparsa ben de bu yönetim gidene kadar Fenerbahçeliliğimi durdurdum."