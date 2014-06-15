Erbil ve çevresinde akaryakıt krizi başladı

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) kontrolüne geçen Musul ve Kerkük'te yaşanan gerginlik nedeniyle petrol sevkiyatının azalması sorunlar yaşanmasına sebebiyet veriyor.
Erbil merkezinde hayat normal şekilde akarken, kent kırsalındaki benzin istasyonlarının bir çoğu, akaryakıt bulunmaması ya da mevcut istasyonları olası bir krize karşı stokta tutulması nedeniyle kapalı bulunuyor.
Ticari faaliyetlerini sürdüren az sayıdaki benzin istasyonu önünde araç kuyrukları oluşuyor.
Akaryakıt istasyonları önünde dakikalarca bekleyen Erbilli vatandaşlar, kent çevresindeki satış nokalarında benzin bulunmamasına tepki gösteriyor.