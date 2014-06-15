Erbil ve çevresinde akaryakıt krizi başladı

IŞİD'in Irak ve Suriye çıkarması petrol piyasasını nasıl etkileyecek?

Irak Şam İslam Devleti'nin Suriye ve Irak'taki önemli petrol hatları ve üretim merkezlerini ele geçirmesinin Türkiye ve dünyada nasıl bir etki yaratacağı tartışılıyor