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Dünya

Erbil ve çevresinde akaryakıt krizi başladı

Irak'ta Musul kentinin IŞİD kontrolüne geçmesiyle petrol sevkiyatının azalması, Erbil ve çevresindeki benzinliklerde uzun kuyruklar yaşanmasına neden oluyor

15 Haziran 2014 00:13

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) kontrolüne geçen Musul ve Kerkük'te yaşanan gerginlik nedeniyle petrol sevkiyatının azalması sorunlar yaşanmasına sebebiyet veriyor.

Erbil merkezinde hayat normal şekilde akarken, kent kırsalındaki benzin istasyonlarının bir çoğu, akaryakıt bulunmaması ya da mevcut istasyonları olası bir krize karşı stokta tutulması nedeniyle kapalı bulunuyor.

Ticari faaliyetlerini sürdüren az sayıdaki benzin istasyonu önünde araç kuyrukları oluşuyor.

Akaryakıt istasyonları önünde dakikalarca bekleyen Erbilli vatandaşlar, kent çevresindeki satış nokalarında benzin bulunmamasına tepki gösteriyor.

 

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