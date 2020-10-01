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Dünya

Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında roketli saldırı

01 Ekim 2020 00:23

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentindeki Erbil Havalimanı yakınlarına roketli saldırı gerçekleştirildi.  

Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde Polis Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD askerlerinin bulunduğu askeri üs çevresine 2 adet roketin düştüğü duyuruldu. Roketlerden birinin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir üsse düştüğü, diğer roketin ise İranlı muhalif bir Kürt partisine ait binanın yakınlarına düştüğü belirtildi. Saldırı sonrası soruşturma başlatıldığı kaydedildi. (İHA)

                                        

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