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Erbil, sarışını canlı yayında payladı

Mehmet Ali Erbil, '50 Sarışın' adlı yarışmaya katılan sarışınlardan biri dans etmek yerine oturmayı seçince çok öfkelendi

27 Ocak 2009 02:00

Mehmet Ali Erbil, "50 Sarışın” adlı yarışmada fena patladı. Programda reklam sonrası yapılan müzikli girişte bütün sarışınlar müziğe danslarıyla eşlik etti. Biri hariç..

Dans etmek yerine oturmayı tercih eden sarışın Erbil'in gözünden kaçmadı. Müzik biter bitmez "Sen o kırmızılı. Sen çık seni çağırıyorlar" diyerek kıza seslendi. Ardından da açtı ağzını yumdu gözünü.

Erbil, "Bu şov programı kimse benim sinirimi bozamaz. 50'li değil 1050 sarışın olsanız benim için farketmez. Siz benim tersimi daha görmediniz. Bir görseniz ters yüz ederim adamı" diyerek kızlara gözdağı verdi.

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