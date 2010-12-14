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Erbil özür diledi

Çarkıfelek programında yaptığı gaf ile Aleviler'den tepki gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Ankara'daki Hüseyin Gazi Dergâhı'na ziyarette bulunarak 'tövbe' etti

14 Aralık 2010 02:00

T24 -  Çarkıfelek programında yaptığı gaf ile Aleviler'den tepki gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Ankara'daki Hüseyin Gazi Dergâhı'na ziyarette bulunarak 'tövbe' etti.



6 Ekim akşamı yayınlanan Çarkıfelek programında espri yapmak isterken büyük bir gafa imza atan Mehmet Ali Erbil, programın hemen ertesi gününde herkesten özür dilemişti. Ve Erbil dün Ankara'daki Alevi dergâhı olan Hüseyin Gazi Dergâhı'nı ziyaret etti.


35 yıldır toplumla barışık yaşadığını belirten Erbil,  af dilemeye geldiğini söyledi. Dergâhta Hüseyin Gazi hakkında bilgi alan Erbil, bambaşka bir huzur yaşadığını söyledi. Alevi dedesinden af dileyen Mehmet Ali Erbil üç kez tövbe etti. 


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