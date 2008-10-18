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Erbil: Küfrettiğim kadına para verdim

"Haydi Gel Bizimle Ol" programına katılan Mehmet Ali Erbil ekranda başına gelen en kötü olayları anlattı.

18 Ekim 2008 03:00

Çarkıfelek’te ‘oğlum ehliyet aldı, ne olur bir araba verin’ diye yalvaran yarışmacıya ettiği küfür canlı yayında duyulan program sunucusu Erbil, küfür anını ve canlı yayın gaflarını "Haydi Gel Bizimle Ol" programında anlattı.

Yarışmacıya küfretti

Erbil'in anlattığı ilk olay Çarkıfelek'in canlı yayınında kendisinden araba isteyen yarışmacıya küfretmesiydi.

Erbil olayı şöyle anlattı: "Ben kadın, o dönemdeki hostesim Deniz Akkaya erkek kılığına girmişti. O dönemde de yalvarmalar had safhadaydı. Bir kadın telefonla bağlanmış, arabayı istiyor. 'Ne olur Mehmet Ali Bey, oğlum da yeni ehliyet aldı' diyor. Yalvardıkça yalvarıyor"

Oğluna da sana da….

Kadın yarışmaya devam ederken Mehmet Ali Erbil kulise üstünü çıkarmaya gidiyor ve küfür kazası da orada yaşanıyor. Kulisteki televizyondan yayını izleyen Erbil hala "Oğluma araba istiyorum" diye yalvaran kadına "Oğluna da..." diye küfrediyor. Ama yakasındaki mikrofondan ses yayına gidiyor.

Küfrettim sesimi televizyondan duydum

Erbil o anda yaşadığı dehşeti ise şöyle tarif etti: "Oğluna da... diye küfrettim. Sesimi televizyondan duydum. Şok oldum 'anaaa' dedim... Onu da duydum! Artık yapacak bir şey kalmamıştı. Küfür duyulmuştu. Bir de tekrar yayına çıkıp pişkince "telsizle programımızın arasına girip küfretmişler. Protesto ediyorum" diye yayını bitirdim.

Kadına para verdim

Daha sonra o kadınla mahkemelik olduk. Ben tazminata mahkum oldum. Kadın hem araba verdik. Üstüne de ev verdik yani.

Veli Göçer’in evlerini dağıttık

Erbil'in anlattığı ikinci olay yine Çarkıfelek'tendi. "O zaman hem ev, hem de araba veriyoruz. Sponsorumuz Veli Göçer... Göçer bana da bir ev verdi Yalova'dan. Hayatımda ilk defa bedava bir şeye sahip oluyorum diye sevinmiştim. Sonra deprem oldu. Ve tüm o evler yıkıldı... Benimki de dahil."

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