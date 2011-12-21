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Erbil kendini savundu

Ağabeyi ve iki yabancı kızla alışveriş yaparken görüntülenen Mehmet Ali Erbil, Van'la ilgili yaptığı gafla gündeme geldi.

21 Aralık 2011 02:00



 T24-Pazar günü ağabeyi Mustafa Erbil ve iki yabancı genç kızla İstinye Park'ta alışveriş yaparken objektiflere takılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Van'la ilgili yaptığı gafla gündeme geldi.



Erbil, yanındaki kızlarla ilgili gazetecilerin "Yabancı mı?" sorusuna "Yabancı değil, Vanlılar. Bugün geldiler. Yedirdik içirdik, şimdi yolcu ediyoruz" diye esprisi yaptı. Erbil dün ise bu sözlerin kendisine ait olmadığını, gazetecilerle ağabeyinin diyaloğunun kendisine maledildiğini iddia etti ve "O kızlarla ne yedim, ne de içtim. 35 yıldır Türk halkının karşısındayım. Benim böyle hassas bir konuda espri yapmayacağımı benim seyircim bilir. Ağabeyimin yabancı bir ajansla ortaklığı var. Kızlar onun misafiri ben sadece 10 dakika yanlarına uğradım. O sözler ben yokken ağabeyim ve gazeteciler arasında konuşulmuş. Onlar kendi aralarında bu geyiği yapmışlar. Şovmenim diye bana mal ettiler bu lafları... Benim ne suçum var?" açıklaması yaptı.

Erbil'e dün twitter'dan tepki yağdı. Olayla ilgili atılan tweet'ler Erbil'i twitter'da gün içinde dünya 3.'sü bile yaptı.



 




 

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